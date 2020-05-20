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Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс в случае провала "Минска"

20 мая 2020, 13:43

Киев может перейти к планам В и С в ситуации с возвращением оккупированного Донбасса в состав Украины.

Зеленский
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным и поиску альтернативных решений по Донбассу / УНИАН

Украина будет пытаться урегулировать российско-украинский конфликт на основе Минских соглашений и допускает проведение прямых переговоров с Россией на уровне глав государств. Однако если в течение следующих месяцев Киеву не удастся договориться с Москвой в рамках существующих договоренностей, нужно будет переходить к другим способам решения конфликта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в Европе есть страны, которые хотят снять санкционные ограничения с России, однако Украина будет действовать в фарватере своих интересов и пытаться в течение года решить конфликт на Донбассе при помощи Минских соглашений.

"Что касается "Минска" и этого трека - мы будем бороться до конца за "Минск", потому что с "Минском" связаны санкции против РФ. И вы знаете, что их все хотят снять, и не только Россия, но и многие европейские страны. Я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций. Но, как я и говорил, мы будем бороться за них год", - сказал президент в ходе своей пресс-конференции 20 мая.

В процессе поиска компромисса Зеленский выразил готовность пойти на переговоры тет-а-тет с российским президентом Путиным. Такой шаг поможет Киеву понять, к чему на самом деле стремится Москва и как собирается действовать Кремль.

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану - плану "Б", - сказал президент.

Также он заверил, что в течение нескольких месяцев Киев постарается приложить максимальные усилия для решения конфликта на Донбассе путем переговоров. Если договориться не удастся, Украина пойдет другим путем.

"Я не хотел бы применять и план В, и план С, хотя они есть. Но может так случиться, что не сработает первый план", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Зеленский готов говорить с Россией, однако Москва не выполняет взятых на себя обязательств по Донбассу.  

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