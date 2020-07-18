Украина вышла на первое место в мире в рейтинге преступлений

Наибольшее количество преступлений в Европе происходит именно в Украине / steer.ru

Украина внезапно стала лидером рейтинга преступности в Европе. Мы оставили далеко позади не только развитые страны Европы, но и партнеров по СНГ.

Как свидетельствуют данные на сайте Numbero, индекс количества преступлений высчитали эксперты.

Аналитики рассматривали данные из 41 страны Европы, и Украина по разгулу преступности оказалась на первом месте. Далее в неблагоприятном рейтинге следуют Швеция, Франция и Молдова. Россия заняла 12 место.

/ Фото: Numbero

В рейтинге по уровню преступности во всем мире Украина оказалась на 47 месте. Перед ней идут Иран, Марокко, Эфиопия, Чили.

/ Фото: Numbero

Как ранее сообщалось, после последних скандалов с участием правоохранителей, одним из которых стало изнасилование в Кагарлыке, всю полицию Украины ждет ряд нововведений.

Напомним, под Радой потребовали отставки Авакова. Один из участников акции протеста пытался устроить акт самосожжения.

Позже в МВД дали пояснение, уйдет ли Аваков в отставку. Антон Геращенко прокомментировал события в Кагарлыке и Броварах.