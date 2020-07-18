Украина вышла на первое место в мире в рейтинге преступлений

Украина внезапно стала лидером рейтинга преступности в Европе. Мы оставили далеко позади не только развитые страны Европы, но и партнеров по СНГ.
Как свидетельствуют данные на сайте Numbero, индекс количества преступлений высчитали эксперты.
Аналитики рассматривали данные из 41 страны Европы, и Украина по разгулу преступности оказалась на первом месте. Далее в неблагоприятном рейтинге следуют Швеция, Франция и Молдова. Россия заняла 12 место.
В рейтинге по уровню преступности во всем мире Украина оказалась на 47 месте. Перед ней идут Иран, Марокко, Эфиопия, Чили.
Как ранее сообщалось, после последних скандалов с участием правоохранителей, одним из которых стало изнасилование в Кагарлыке, всю полицию Украины ждет ряд нововведений.
Напомним, под Радой потребовали отставки Авакова. Один из участников акции протеста пытался устроить акт самосожжения.
Позже в МВД дали пояснение, уйдет ли Аваков в отставку. Антон Геращенко прокомментировал события в Кагарлыке и Броварах.