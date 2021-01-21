При Байдене США останутся непоколебимы в поддержке Украины - посольство

Квин пожелала еще четыре года крепких отношений между США и Украиной / @USEmbassyKyiv

Во время работы новой администрации президента Джо Байдена Соединенные Штаты останутся непоколебимы в своей поддержке Украины.

Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, опубликованном на сайте посольства США в Украине.

"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - говорится в заявлении.

"Пусть живут еще четыре года крепких отношений между США и Украиной", - добавила Кристина Квин.

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Напомним: