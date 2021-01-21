При Байдене США останутся непоколебимы в поддержке Украины - посольство

Кристина Квин сделала заявление по случаю инаугурации 46-го президента США.
Во время работы новой администрации президента Джо Байдена Соединенные Штаты останутся непоколебимы в своей поддержке Украины.
Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, опубликованном на сайте посольства США в Украине.
"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - говорится в заявлении.
"Пусть живут еще четыре года крепких отношений между США и Украиной", - добавила Кристина Квин.
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Напомним:
- 20 января в США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Во время выступления он пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.
- Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен и претендент на пост главы Пентагона Ллойд Остин подтвердили намерения администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине и совершить еще несколько шагов, направленных на сдерживание России в Европе.
- Российский юрист Марк Фейгин заявил, что во время президентства в США демократа Джозефа Байдена Украине будут поставлены почти ультимативно жесткие условия.