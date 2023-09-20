При каком пульсе нужно вызывать скорую: норма для женщин, мужчин и детей

Высокий пульс может быть сигналом надвигающегося инсульта. Узнавайте на Главреде, при каком пульсе нужно вызывать скорую.

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Сколько ударов в минуту при тахикардии - читайте на Главреде / Коллаж Главреда. "Вести. Медицина", ua.depositphotos.com

Удары сердца и, соответственно, давление могут быть как качественными показателями вашего здоровья, так и сигналами болезней. Чтобы предотвратить нежелаемое развитие событий, например инфаркт, следует научиться слушать и слышать свой организм. Читайте на Главреде, какой пульс самый идеальный и при каком стоит немедленно обратиться к врачу.

Пульс зависит от множества факторов - возраста, пола, физической активности, общего состояния здоровья (в том числе отсутствие или наличие генетических болезней).

Какой должен быть пульс по возрасту - для женщин, мужчин и детей

Дети до 12 лет - 70-120 уд/мин.

Подростки и молодежь до 18 лет - 60-100 уд/мин.

Взрослые до 60 лет - 60-100 уд/мин.

Пожилые взрослые старше 60 лет - 60-100 уд/мин.

Пульс может меняться от физической нагрузки, стресса и других факторов.

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Узнавайте, что считается низким пульсом / ua.depositphotos.com

При каком пульсе нужно вызывать скорую - признаки сердечной недостаточности

Высокий пульс / очень низкое давление сопровождается рядом симптомов: чувством давления в груди, температурой тела, потерей сознания или потерей крови. Читайте ниже, какой пульс считается опасным для здоровья:

Пульс в 90 уд / мин. в покое считается нормой для некоторых людей. Но обычно он вызывается переживаниями, недавней физической активностью и так далее. Если такой пульс вызывает у вас беспокойство, лучше обратиться к врачу.

считается нормой для некоторых людей. Но обычно он вызывается переживаниями, недавней физической активностью и так далее. Если такой пульс вызывает у вас беспокойство, лучше обратиться к врачу. Более 100 ударов в минуту (тахикардия) в покое - вот какой пульс считается высоким у женщин. Сопровождается одышкой, головокружением, необычной слабостью. Кроме того, таким может быть пульс при инфаркте.

Если 100 уд. / мин - это ваше обычное состояние, то скорее всего ваш организм подвержен сердечной недостаточности.

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