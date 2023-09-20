При каком пульсе нужно вызывать скорую: норма для женщин, мужчин и детей

Удары сердца и, соответственно, давление могут быть как качественными показателями вашего здоровья, так и сигналами болезней. Чтобы предотвратить нежелаемое развитие событий, например инфаркт, следует научиться слушать и слышать свой организм. Читайте на Главреде, какой пульс самый идеальный и при каком стоит немедленно обратиться к врачу.
Пульс зависит от множества факторов - возраста, пола, физической активности, общего состояния здоровья (в том числе отсутствие или наличие генетических болезней).
Какой должен быть пульс по возрасту - для женщин, мужчин и детей
- Дети до 12 лет - 70-120 уд/мин.
- Подростки и молодежь до 18 лет - 60-100 уд/мин.
- Взрослые до 60 лет - 60-100 уд/мин.
- Пожилые взрослые старше 60 лет - 60-100 уд/мин.
Пульс может меняться от физической нагрузки, стресса и других факторов.
При каком пульсе нужно вызывать скорую - признаки сердечной недостаточности
Высокий пульс / очень низкое давление сопровождается рядом симптомов: чувством давления в груди, температурой тела, потерей сознания или потерей крови. Читайте ниже, какой пульс считается опасным для здоровья:
- Пульс в 90 уд / мин. в покое считается нормой для некоторых людей. Но обычно он вызывается переживаниями, недавней физической активностью и так далее. Если такой пульс вызывает у вас беспокойство, лучше обратиться к врачу.
- Более 100 ударов в минуту (тахикардия) в покое - вот какой пульс считается высоким у женщин. Сопровождается одышкой, головокружением, необычной слабостью. Кроме того, таким может быть пульс при инфаркте.
Если 100 уд. / мин - это ваше обычное состояние, то скорее всего ваш организм подвержен сердечной недостаточности.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Как понять, что есть аллергия на стиральный порошок: на это укажут 11 признаков
- От гормонов до контакта с телефоном: что может вызвать акне на лице
- Почему вредно запивать еду: как безобидная привычка вредит здоровью