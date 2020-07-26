Прибыль до 50%: эксперт рассказал, как рискнуть и заработать на недвижимости

Украинцам предлагают покупать квартиры на стадии котлована / УНИАН

Украинцы могут приобрести квартиру и сдавать ее в аренду, получая доходы в виде арендной платы от квартиросъемщиков, либо же купить недвижимость на этапе котлована, после чего продать ее перед тем, как объект будет введен в эксплуатацию.

Об этом рассказал эксперт по вопросам рынка недвижимости Алексей Коваль, сообщает Украина 24.

По его словам, есть два варианта заработка на недвижимости – обычный и рисковый. В первом случае можно просто приобрести квартиру и сдавать ее в аренду, а другой вариант предполагает риск.

В частности, можно приобрести объект недвижимости – квартиру или какое-либо помещение на стадии, предполагающей подготовку к строительству здания. Перед тем, как здание или дом будут сданы в эксплуатацию, объект можно продать.Читайте такжеШок от карантина: как коронавирус встряхнул рынок аренды недвижимости

"Второй вариант - это рискнуть, купить квартиру или помещение на этапе котлована, на низшем этапе строительства, в самом начале, и перед вводом объекта в эксплуатацию продать имущество и получить дополнительную прибыль", - утверждает Коваль.

Как подчеркивает эксперт, на такой сделке можно заработать от 30 до 50% .

Ранее глава правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр рассказал, как украинцы вкладывают деньги в покупку недвижимых объектов и почему многие перешли на режим экономии.