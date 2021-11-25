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Придется ли ежегодно вакцинироваться от коронавируса - ответ ВОЗ

25 ноября 2021, 12:03
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Третья прививка от коронавируса понадобится, но не всем. В частности, она необходима тем людям, которые вакцинировались препаратами компаний Sinovac и Sinopharm.

вакцнация, коронавирус
Пока что неизвестно, станет ли коронавирус обычным сезонным заболеванием / Фото Reuters

Коронавирус во всем мире никак не утихнет. По одной из теорий через пару лет COVID-19 будут болеть только дети. Другие ученые убеждены, что коронавирусная инфекция никуда не исчезнет, но может стать обычной сезонной болезнью, как грипп. Однако сейчас у Всемирной организации здравоохранения нет доказательств, что так и будет.

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт заявил в интервью РБК-Украина, что организация считает важным делать прививки и от сезонного гриппа, и от коронавируса. И это можно делать одновременно.

Хабихт добавил, что прежде чем можно будет говорить о сезонности коронавируса, нужно убедиться, что все прошли вакцинацию. В то же время сейчас в Украине хотя бы одну прививку сделали 31% населения, но есть большие различия по регионам.

"Мы видим Луганскую область, где у нас есть 11% населения, которые получили одну дозу. И у нас есть 53% всего населения, которые получили ее в городе Киеве", – сказал представить Бюро ВОЗ.

Кому нужна третья доза вакцины от коронавируса

На сегодняшний день третья доза вакцины от коронавируса необходима тем людям, которые сделали прививку препаратами компаний Sinovac и Sinopharm. Особенно тем, у кого более низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID-19.

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"Сейчас также ведется много дискуссий и исследований по поводу снижения уровня иммунитета. Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", – подчеркнул специалист.

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Хабихт добавил, что пока еще рано говорить, придется ли вакцинироваться каждый год.

"Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", – резюмировал представитель ВОЗ.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 25 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 943 жителей страны. С начала пандемии в Украине почти четыре миллиона случаев заражений и 83,5 тыс. жертв.

Тем временем ученые Великобритании после проведения исследования предупредили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая Дельту. Мутировавшую версию вируса обнаружили в Ботсване.

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