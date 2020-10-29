В Евросоюзе сделали заявление об основаниях для отмены безвиза с Украиной

В ЕС призвали Украину дать право Верховной Раде создавать государственные органы со специальным статусом / Reuters

Решение Конституционного суда по антикоррупционному законодательству вызывает беспокойство в Брюсселе и может стать основанием для временного прекращения действия безвизового режима Евросоюза с Украиной.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной, текст которого оказался в распоряжении Европейской правды.

В письме речь идет о том, что в Евросоюзе на неформальном уровне уже идут разговоры о наличии предпосылок к временной приостановке либерализации визового режима с Украиной. Причиной называют решение КСУ по антикоррупционным законам.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - отмечается в сообщении.

Внимание акцентируется на том, что одним из главных оснований для приостановки действия безвизового режима ЕС с государством, которое не входит в наднациональное образование, является отступление такого государства от критериев, на основании которых безвизовый режим был установлен.

Отмечается, что антикоррупционная инфраструктура, которая включает в себя полноценную работу соответствующих правоохранительных органов, предполагает сотрудничество с Евросоюзом по следующим параметрам:

Сохранение безвизового режима Украины с Евросоюзом

Сотрудничество с МВФ и получение Киевом финансовой помощи от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро

Интеграция в энергетический рынок Евросоюза

Взаимное признание электронных доверительных услуг

Интеграция Украины в единый европейский цифровой рынок

Украина может исправить ситуацию в том случае, если экстренно будут приняты меры по созданию группы на самом высоком уровне, которая займется разработкой изменений в Конституцию.

"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества", - указано в письме.Читайте такжеУгрозы и вызовы национальной безопасности​: Зеленский срочно созвал СНБО

Напоследок подчеркивается, что рабочей группе следует создать алгоритм изменений в Основной закон Украины, который должен предусматривать возможность для Верховной Рады создания специальных государственных органов.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству