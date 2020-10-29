В Евросоюзе сделали заявление об основаниях для отмены безвиза с Украиной

Брюссель призывает Украину создать рабочую группу, которая будет разрабатывать изменения в Конституцию.
Решение Конституционного суда по антикоррупционному законодательству вызывает беспокойство в Брюсселе и может стать основанием для временного прекращения действия безвизового режима Евросоюза с Украиной.
Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной, текст которого оказался в распоряжении Европейской правды.
В письме речь идет о том, что в Евросоюзе на неформальном уровне уже идут разговоры о наличии предпосылок к временной приостановке либерализации визового режима с Украиной. Причиной называют решение КСУ по антикоррупционным законам.
"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - отмечается в сообщении.
Внимание акцентируется на том, что одним из главных оснований для приостановки действия безвизового режима ЕС с государством, которое не входит в наднациональное образование, является отступление такого государства от критериев, на основании которых безвизовый режим был установлен.
Отмечается, что антикоррупционная инфраструктура, которая включает в себя полноценную работу соответствующих правоохранительных органов, предполагает сотрудничество с Евросоюзом по следующим параметрам:
- Сохранение безвизового режима Украины с Евросоюзом
- Сотрудничество с МВФ и получение Киевом финансовой помощи от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро
- Интеграция в энергетический рынок Евросоюза
- Взаимное признание электронных доверительных услуг
- Интеграция Украины в единый европейский цифровой рынок
Украина может исправить ситуацию в том случае, если экстренно будут приняты меры по созданию группы на самом высоком уровне, которая займется разработкой изменений в Конституцию.
"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества", - указано в письме.Читайте такжеУгрозы и вызовы национальной безопасности: Зеленский срочно созвал СНБО
Напоследок подчеркивается, что рабочей группе следует создать алгоритм изменений в Основной закон Украины, который должен предусматривать возможность для Верховной Рады создания специальных государственных органов.
Решение КСУ по антикоррупционному законодательству
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации государственных служащих.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что такое решение может привести к серьезным проблемам с безвизовым режимом Украины и Евросоюза, а также отразится на планах вступления государства в ЕС.
- В Офисе президента заверили, что глава государства Владимир Зеленский воспользуется своим правом на законодательную инициативу с целью восстановления работы антикоррупционного законодательства.
- НАПК 28 октября в 18:00 закрыло реестр электронных деклараций. Агентство больше не имеет права их проверять из-за решения КСУ.
- В Евросоюзе заявили, что решение КСУ по законодательству в сфере борьбы с коррупцией может повлиять на финансовое сотрудничество Киева и Брюсселя.