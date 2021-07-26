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Пришел на службу голым: стало известно, как наказали обнаженного посетителя храма на Волыни

26 июля 2021, 19:08
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На суде мужчина признал свою вину.

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Мужчина пришел в церковь полностью голым / hram-kupina.ru

В начале мая текущего года прихожан храма в Ковеле на Волыни до глубины души возмутил поступок мужчины, который заявился в церковь полностью голым.

Люди настолько негодовали безобразным поступком, что вызвали на место происшествия полицейский патруль.

Копы составили на нарушителя общественного порядка протокол. И спустя несколько месяцев он предстал перед судом.

Однако, как оказалось, за подобное нарушение в Украине грозят смешные штрафы.

Как указано в решении Ковельского районного суда, за свой поступок мужчина должен заплатить 51 гривну штрафа. Правда к этой сумме еще добавляется 454 гривны судебного сбора.

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Что стало причиной такого поведения подсудный объяснить не смог, хотя факт нарушения признал.

Напомним, ранее по улицам Черкасс на крыше движущегося автомобиля катался почти голый парень.

Добавим, в троллейбусе Ровно разделась пассажирка. Девушка прямо перед людьми сняла с себя одежду и дефилировала по транспортному средству в одном купальнике. При этом кондуктора возмутило то, что "модель" была без маски.

Также на трассе Киев-Чоп водители удивились голому пешеходу, который гулял там среди дня.

Волынь церковь УПЦКП суд
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