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Пристайко стал послом Украины в Великобритании

Наталья Галибаренко сложила свои полномочия.

20 июля 2020, 22:23
Пристайко
Вадим Пристайко будет представлять интересы Украины в Соединенном Королевстве/ УНИАН

Президент Владимир Зеленский 20 июля назначил Вадима Пристайко на пост посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – сказано в приказе, который опубликован на сайте главы государства.

Зеленский уволил нынешнего дипломатического представителя от Украины в Великобритании и Международной морской организации – Наталью Галибаренко.

Отметим, нардеп от партии Слуга народа Евгения Кравчук ранее писала в Facebook, что данное назначение инициировано трансформациями, которые проходят в Европейском Союзе, а также необходимостью "мощного" посла в Великобритании для налаживания эффективной коммуникации с правительством для обеспечения поддержки в Украине в проведении реформ и защите суверенитета.

Напомним, Верховная Рада Украины уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, а на его должность нардепы назначили Ольгу Стефанишину.

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