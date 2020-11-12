Притула оправдался за антисемитские высказывания в эфире

Притула признал свою ошибку / УНИАН

Известный телеведущий и экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что всегда отрицательно относился к антисемитским высказываниям, как в личном пространстве, так и в публичной плоскости.

В Facebook он написал, что разговор со слушателем в эфире радио был быстрым, поэтому ответ на реплику оказался непродуманным и неудачным.

"К сожалению, мои высказывания были трактованы не так, как я на это надеялся и сегодня я получил очень важное замечание относительно своей работы в эфире, которая сделала возможной подозрение в терпимости подобных заявлений, которые сделал слушатель. Хочу поблагодарить КЖЕ за замечания, сказать, что инцидент был оговорен с руководством сразу после эфира и выводы сделаны. Спасибо за аргументированную критику. Это именно то, что позволяет совершенствоваться в работе!" – подчеркнул шоумен.

Притула добавил, что всегда с уважением относился ко всем ценностям, и хочет жить в обществе, которое отвечает взаимность.

"Уважение к национальности, цвету кожи и вероисповеданию - это базовые ценности цивилизованного общества, в котором я хочу жить и которое хочу строить вместе с другими украинскими. Это и мои ценности тоже", - констатировал он.

Телеведущий пообещал впредь быть более внимательным в своих высказываниях.

В сентябре нынешнего года в эфире радио Новое время в программе шоумена Сергея Притулы прозвучали антисемитские высказывания, которые он не стал комментировать как недопустимые.