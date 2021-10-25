Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы

Мужчину неуспели спасти / УНИАН

В Ровно на пороге больницы умер 57-летний пациент, у которого диагностировали коронавирус.

Как сообщает местное издание Ровно Медиа со ссылкой на слова заместителя главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олега Ушкевича, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленной госпитализации.

"Накануне он попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий (психическое расстройство — ред.). Там у него обнаружили коронавирус, двустороннюю полисегментарной пневмонию, дыхательную недостаточность и низкую сатурацию", - говорится в сообщении.

Руководство учреждения вызвало скорую, чтобы отвезти пациента в реанимационное отделение центральной городской больницы.

"Пациента положили в карету "скорой", подключили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер. О происшествии сообщили полиции", — рассказал Олег Ушкевич.

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Согласно данным на утро воскресенья, 24 октября, коронавирус в Украине диагностирован у 20 971 человека. Вирус нашли у 1533 детей и 237 медицинских работника.

За минувшие 24 часа с диагнозом коронавирус госпитализировано 5 924 человека. Погибли 386 людей. Выздоровел 6 081 человек.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.