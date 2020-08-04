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Иммунолог рассказала, как прививка от гриппа может уберечь от коронавируса

4 августа 2020, 20:50

По словам медика, во время эпидемии сезонного гриппа обязательно нужно вакцинироваться.

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Прививка от гриппа убережет от последствий коронавируса / vse-pro-detey.ru

Прививка от сезонного гриппа запросто поможет избежать осложнений в случае заболевания опасным коронавирусом.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха.

"Может быть одновременно инфицирование и гриппом, и коронавирусом, и это, конечно, может существенно усугубить ситуацию, в этом смысле вакцинация от гриппа снижает риск", – подчеркнула она.

По словам медика, во-первых, в период сезонного обострения острых респираторных заболеваний прививка от гриппа позволит быстрее диагностировать коронавирусную болезнь – при появлении характерных симптомов "в случае вакцинирования мы можем быть точно уверены в том, что болеем не гриппом", – пояснила она.

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Во-вторых, вакцинирование от гриппа позволит избежать опасного совмещения гриппа и коронавируса и не допустить тяжелых осложнений, "реанимационных ситуаций".

Кроме того, медик обратила внимание на то, что защитные маски, применяемые во время карантина, будут снижать риск заражения не только гриппом и коронавирусом, но и другими респираторными инфекциями.

Как сообщал Главред, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко посоветовал украинцам вакцинироваться от гриппа перед началом нового эпидемического сезона.

По его словам, прививка от гриппа не поможет стопроцентно избежать инфицирования коронавирусом COVID-19, но при этом обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами.

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