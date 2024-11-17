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Признаки подготовки к ударному наступлению: собирается ли РФ идти на Запорожье - ISW

Даяна Швец
17 ноября 2024, 11:25
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Россия продолжила наступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.
Признаки подготовки к ударному наступлению: собирается ли РФ идти на Запорожье - ISW
Аналитики заявили, что признаков подготовки к наступлению на Запорожье нет / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

О чем свидетельствуют данные аналитиков:

  • Оккупанты наступают в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей
  • Враг пока не готовится к масштабному наступлению на Запорожье

Российские и украинские источники недавно сообщали о возможном усилении наступательных действий России на Запорожском направлении. Однако аналитики не обнаружили доказательств передислокации российских сил на это направление с других участков фронта или других признаков, которые бы свидетельствовали о подготовке неизбежных наступательных операций в Запорожской области.

Об этом говорится в обнародованном 17 ноября отчете американского Института изучения войны(ISW).

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16 ноября российские войска заявили о продвижении на Угледарском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Один из российских блогеров утверждал, что войска РФ продвинулись к северу от Антоновки, однако эксперты ISW не смогли подтвердить эту информацию.

Угледар Инфографика
Угледар - что известно / Инфографика: Главред

Другой российский источник заявил, что позиции РФ вдоль трассы O0510 (Шахтерское - Курахово) находятся менее чем в 1 км от трассы C051104 (Константиновка - Зеленовка) к западу от Успеновки (севернее Угледара). Однако ISW оценивает, что войска РФ действуют на расстоянии примерно 7,5 км от этой трассы.

15 и 16 ноября российские войска осуществляли наступательные действия в районах Катериновки, Антоновки, Ильинки, Романовки, а также в районах Сухих Ял и Трудового. При этом российский блогер сообщил, что украинские Силы обороны контратакуют вблизи Трудового.

Россия продолжила наступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей 16 ноября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Минобороны России заявило о захвате населенного пункта Макаровка (южнее Великой Новоселки). Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ продвинулись к Новодаровке. Однако ISW не смогли подтвердить эти заявления.

Российские источники сообщали, что подразделения РФ удерживают большую часть Макаровки, но им еще необходимо зачистить северную часть этого населенного пункта.

15 и 16 ноября российские войска вели боевые действия к юго-западу от Великой Новоселки в районах Новодаровки и Ровнополя.

Российские источники также утверждали, что Вооруженные силы Украины якобы безуспешно контратаковали в неустановленных районах на Времовском направлении.

Представитель одной из бригад ВСУ, которая действует на Времовском направлении, 15 ноября сообщил, что оккупанты пытаются захватить весь юг Донецкой области и продолжают продвигаться на север.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред со ссылкой на CNN, РФ придется задуматься о способности продолжать войну. В течение года только возле одного Покровска агрессоры потеряли пять дивизий танков и других бронетранспортеров.

В то же время эксперт Игорь Левченко озвучил циничные планы врага. Он дал ответ на вопрос, могут ли оккупанты захватить Купянск.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что ВСУ "горячо" встретили врага в Купянске. Как результат, агрессорам из РФ закрепиться не удалось.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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