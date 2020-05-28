Зеленский внес в Раду закон о запрете приема на работу без военного билета

В Раду внесли закон о запрете приема на работу без военного билета / УНИАН

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный законопроект под №3553, который посвящен усовершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета в Украине.

Документом предлагается провести административную реформу военных комиссариатов. Их предлагается превратить в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Регулировать их работу (и заниматься учетом резервистов) должен будет Кабинет министров. Посещать таких центров будут обязаны все граждане Украины.

Читайте такжеВесенний призыв 2020 – в Украине наметилась новая халяваБолее того, в законе прописана норма о том, что всем украинцам при приеме на работу (сразу после подписания трудового договора) необходимо будет предоставлять военно-учетный документ.

Кроме того, виды военной службы для украинцев предлагается дополнить военной службой по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Далее ‒ ради оперативного доукомплектования ВСУ и прочих военных формирований без объявления мобилизации планируется призывать граждан Украины, ранее зачисленных к военному оперативному резерву первой очереди. Причем срок военной службы для резервистов не должен превышать полгода.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили о том, что министром обороны Андреем Тараном был подписан приказ о призыве на военную службу офицеров запаса в течение июня-июля 2020 года. Всего призыву подлежат (по 16 военно-учетным специальностям) около 500 таких офицеров (в возрасте до 43 лет).