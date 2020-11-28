"Проамериканская шлюха": после скандала в прямом эфире Яценюк подает в суд на Киву

Арсений Яценюк

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк подает в суд на народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву.

Как написала а своем Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, поводом стали лживые заявления Кивы в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Вчера, 27 ноября, на одном из политических ток-шоу депутат ОПЗЖ в примитивной хамской манере озвучил известный российский темник об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фейк о так называемом "миллиарде", - рассказала она.

Она подчеркнула, что решение о иске к Киве было принято на основании того, что он является членом ОПЗЖ.

"Этот человек стоит отдельного медицинского диагноза и поэтому обращать внимание на его бред - слишком много чести. Однако в программе он представлял блок Медведчука, кума Путина. Путина, который начал и ведет войну против Украины", - пояснила Лаппо.

В свою очередь Кива в Facebook подчеркнул, что считает Яценюка коррупционером.

"Мой ответ бывшему премьер-министру вору и коррупционеру Яценюку, который за время войны, грабя страну превратился в долларового миллиардера, построил в Америки отельный бизнес получившив для себя и своей семьи американское гражданство. "Послушная проамериканская шлюха - Яценюк", - написал Кива.

Читайте также"Всякое может казаться, если нюхать": Кива встрял в очередной скандал

Напомним, ранее Кива устроил публичный скандал с матерщиной прямо возле здания Верховной Рады. Соратник Медведчука несколько раз назвал журналиста Дениса Бигуса коррупционером и пед*растом в ответ на вопрос журналистки проекта Bihus.Info о мотивах обжалования антикоррупционных законов в Конституционном суде.