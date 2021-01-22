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Пробили череп, поломали кости: появилась реакция Киева на избиение 14-летнего украинца в Париже

22 января 2021, 11:20
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В результате нападения у мальчика пробит череп, ножевые ранения, множественные переломы ребер, рук, травма глаз.

Избиение украинца-подростка в Париже - все подробности
Избиение украинца-подростка в Париже - все подробности / Facebook/Slavko Koutchinskiy

В Париже зверски избили 14-летнего украинца по имени Юрий. Парень сейчас находится в реанимации, он в коме.

В результате нападения у мальчика пробит череп, ножевые ранения, множественные переломы ребер, рук, травма глаз.

Инцидент произошел еще 15 января (а 21 января 2021 года Юрию исполнилось 15 лет), сообщил один из представителей украинской общины в Париже в Facebook. По его словам, "десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов". Компания, в которой был Юрий, разбежалась – а вот ему скрыться не удалось.

Сегодня Министерство иностранных дел Украины прокомментировало ситуацию.

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами", – сообщил в комментарии УНИАН спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, украинские дипломаты обратились с официальным запросом в местную прокуратуру, идет расследование. Тем временем консул находится на связи с родными Юрия.

Нападения на украинцев за границей:

новости Украины новости Франции нападения на украинцев за границей
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