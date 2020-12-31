"Проблема лично для Зеленского": эксперт объяснил, почему Украина уйдет с радаров США и ЕС

Владимир Зеленский / УНИАН

В 2021-ому году в отношениях Украины с Евросоюзом стоит ожидать постепенного свертывания контактов, считает политаналитик и эксперт-международник Тарас Чорновил.

Как спрогнозировал он в комментарии Главреду, скорее всего Киев ждут проблемы с соглашением об Ассоциации с ЕС - из-за так называемой локализации производства.

"Законодательство, которое планируют принять у нас, абсолютно лоббистское и не решает проблем украинских производителей. Оно воспринято в штыки Еврокомиссией и если его примут, то дальше разговаривать о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС будет неуместно, что может стать для нас точкой невозврата, - пояснил эксперт.

Он также критически оценил визиты и переговоры президента Владимира Зеленского в Европе: "Результатов от них – ноль".

Аналитик также считает, что Украине не станет главной темой на повестке дня в США и Евросоюзе.

"Победа Байдена станет проблемой и лично для Зеленского, американский президент не забудет того, что было сделано против него и его сына. США начнут более тщательно обращать внимание на выполнение обязательств, которые Украина ранее брала на себя (в частности, по антикоррупционной деятельности) и вряд ли эти оценки будут для нас положительными", - добавил Чорновил.

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