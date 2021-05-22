Проблема со ссылкой на порносайт в учебнике решена: автор раскрыл подробности

Александр Авраменко сообщил, что порносайт, который упомянут в учебнике, заблокирован / Скриншот

Украинский филолог, педагог, языковед, доцент в Киевском университете им. Бориса Гринченко и автор учебников по языку и литературе Александр Авраменко сообщил, что проблема со ссылкой на порносайт в одной из его книг решена.

Сайт с порнографическим контентом заблокировали, написал автор на своей странице в Facebook.

Ученый добавил, что решить проблему помог заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова – Антон Геращенко.

"Друзья, проблема со ссылкой на порносайт решена: его уже заблокировали...", – поделился языковед.

Почему в учебнике появилась ссылка на порносайт – все, что нужно знать о "зашкваре"