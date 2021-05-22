Проблема со ссылкой на порносайт в учебнике решена: автор раскрыл подробности

Учебник Авраменко за 10 класс перестал быть "зашкварным".
Украинский филолог, педагог, языковед, доцент в Киевском университете им. Бориса Гринченко и автор учебников по языку и литературе Александр Авраменко сообщил, что проблема со ссылкой на порносайт в одной из его книг решена.
Сайт с порнографическим контентом заблокировали, написал автор на своей странице в Facebook.
Ученый добавил, что решить проблему помог заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова – Антон Геращенко.
"Друзья, проблема со ссылкой на порносайт решена: его уже заблокировали...", – поделился языковед.
Почему в учебнике появилась ссылка на порносайт – все, что нужно знать о "зашкваре"
- В Сети 19 мая появилась информация, что в учебнике Александра Авраменко по украинскому языку для учеников 10 класса нашли ссылку на порносайт.
- Позже Авраменко объяснил, почему ссылка на такой ресурс появилась в книге. По его словам, ссылку оставили, поскольку текст взят с сайта Новомиргородского района Кировоградской области, который назывался Novomirgorod.
- Автор подчеркнул, что в сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, и ресурс для взрослых не был переименован.
- Книга по украинскому языку за 10 класс, в которой нашли ссылку на порносайт, была выпущена в 2018 году издательством Грамота.
- Тираж учебника составляет 2 000 экземпляров. Издательство 17 мая 2021 года обратилось в киберполицию с просьбой заблокировать ресурс с порнографическим контентом, который упомянут в книге.
Автор: Екатерина Присяжнюк