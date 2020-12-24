Пробыл три года за решеткой в России: в Украину вернулся экс-охранник Яроша

Александр Шумков уже в Украине / facebook.сom/denisovaombudsman

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, бывший охранник экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша – политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет незаконно находился в российской исправительной колонии, освобожден.

Шумков вернулся в Украину – пересек границу с Россией в пункте пропуска Бачевск и отправится в Херсон в воинскую часть, в которой служил, поделилась в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.