В Минобразовании рассказали, как из-за карантина закончат учебный год студенты

Студенты / УНИАН

Министерство образования и науки направило в вузы письмо с рекомендациями - по поводу организации окончания учебного года 2019 / 2020 в связи с продолжением карантина до 11 мая.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Радио Свобода со ссылкой на и.о. главы ведомства Любомиру Мандзий. По ее словам. рекомендации включают организацию дистанционного завершения учебного процесса.

Мандзий рассказала, о том, что период проведения сессий не будет смещен, а преподаватели продолжат работать со студентами дистанционно. В таком же формате организуют и сдачу экзаменов - причем это касается и выпускных экзаменов. Наблюдателей к последним также привлекут дистанционно.

Измениться ситуация в другую сторону, по словам Мандзий, может исключительно тогда, когда Кабмин снимет ограничения на посещение заведений высшего образования.

Напомним, ранее и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о том, сколько в условиях карантина украинские школьники будут учиться дистанционно.