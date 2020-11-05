Профильный комитет Рады одобрил законопроект Зеленского об отставке судей КСУ

Владимир Зеленский / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе.

Об этом со ссылкой на руководителя комитета Андрея Костина сообщает агентство Интерфакс-Украина. По словам нардепа, замечания Венецианской комиссии к законопроекту Зеленского нардепам было предложено в виде правок ко второму чтению.

Костин говорит, что законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей"" поддержали двенадцать членов комитета, все ‒ представители фракции Слуна народа (политсила президента Зеленского).

"Это говорит о твердой позиции "Слуги народа" восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, причем сделать это в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которая приняла их в отношении президентского законопроекта №3711", ‒ сообщил Костин.

При этом нардеп отдельно задекларировал готовность учесть все рекомендации Венецианской комиссии в виде правок к законопроекту между первым и вторым чтением

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