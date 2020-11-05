Профильный комитет Рады одобрил законопроект Зеленского об отставке судей КСУ

Руководитель правового комитета Андрей Костин утверждает, что поддержку законопроекту президента оказали двенадцать нардепов.
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе.
Об этом со ссылкой на руководителя комитета Андрея Костина сообщает агентство Интерфакс-Украина. По словам нардепа, замечания Венецианской комиссии к законопроекту Зеленского нардепам было предложено в виде правок ко второму чтению.
Костин говорит, что законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей"" поддержали двенадцать членов комитета, все ‒ представители фракции Слуна народа (политсила президента Зеленского).
"Это говорит о твердой позиции "Слуги народа" восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, причем сделать это в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которая приняла их в отношении президентского законопроекта №3711", ‒ сообщил Костин.
При этом нардеп отдельно задекларировал готовность учесть все рекомендации Венецианской комиссии в виде правок к законопроекту между первым и вторым чтением
Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского из ситуации с КС
Скандальное решение КСУ – что было ранее:
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.