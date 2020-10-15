УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Прогноз погоды на выходные: в Украину идет похолодание и снег

15 октября 2020, 15:20

Синоптик предсказала снег и холод на выходные в Украине.

Погода в Украине значительно испортится / pixbay.com

Погода в Украине в ближайшие дни значительно испортится. Про прогнозу синоптика, в страну придет похолодание, штормовой ветер, дождь и снег. Об этом в Facebook сообщила Наталка Диденко.

"В субботу прискачет к нам циклон с юго-запада, который принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях​", - сообщила Диденко. ​

Синоптик предупредила украинцев, что тепла в ближайшее время уже не будет. "Ближайшая перспектива - с похолоданием, но какая осень без дождей, тумана и ветра. Постепенно вытягивайте шапки и теплую одежду, но без испуга - теплые деньки в октября еще бывают", - добавила синоптик.

Погода в субботу, 17 октября, в Украине будет дождливой. На западе ожидается значительное снижение температуры, в то время как на юге и востоке температура еще существенно не изменится.

На западе будет от +5 до +8 ночью и днем, на севере - +9 до +13, в центре - от +14 до +19, на юге - от +16 до +23, на востоке - от +16 до +20. Ночью - от +5 до +15.​

Погода в воскресенье, 18 октября, в Украине будет сухой переменной облачностью. Температура существенно снизится по всей стране.

На западе - от +6 до +10, на севере - от +6 до +9, в центре - от +7 до +14, на юге - от +13 до +19, на востоке - от +10 до +16. Ночью - от +4 до +15.​

Температура воздуха в городах Украины на выходные 17-18 октября:

  • Ужгород – +7 ... +10
  • Львов – +5 ... +8
  • Ивано-Франковск – +5...+9
  • Тернополь – +6 ... +8
  • Черновцы – +6 ... +9
  • Хмельницкий – +6...+9
  • Луцк – +5 ... +8
  • Ровно – +6...+8
  • Житомир – +6 ... +11
  • Винница – +7 ... +9
  • Одесса – +14 ... +16
  • Николаев – +13 ... +15
  • Херсон – +14 ... +16
  • Симферополь – +17 ... +19
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +9 ... 11
  • Чернигов – +7 ... +9
  • Сумы – +6 ... +8
  • Полтава – +10 ... +12
  • Днепр – +12 ... +14
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +14 ... +16
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +10 ... +12
  • Киев – +7 ... +9

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму - о чем ранее писал Главред:

синоптик прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Прогноз погоды на выходные: в Украину идет похолодание и снег». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:55
Ученые объяснили, почему Украина не может производить вакцину от Covid-19
15:54
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
15:26
Кравчук прокомментировал шумиху вокруг опроса Зеленского
15:22
Вирусолог сказал, грозит ли из-за коронавируса шизофрения Видео
15:20
Прогноз погоды на выходные: в Украину идет похолодание и снег Видео
15:05
В Кремле назвали главное условие ввода миротворцев в Нагорный Карабах Видео
14:50
Киевская художница привлекла внимание разработчиков "Ведьмака"
14:49
Пневмония: названы 7 важных фактов об опасной болезни Видео
14:48
Евросоюз ударил санкциями против "повара Путина"
14:34
У Путина отреагировали на санкции ЕС из-за отравления Навального Видео
14:23
Оля Полякова потребовала объяснений от Максима Степанова за концерт в Харькове Видео
14:23
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
14:20
Опасный жир: диетологи назвали продукты-"жиросжигатели" Видео
14:15
Астролог предупредил, кого приводят к нищете жадность и упрямство Видео
13:56
Опрос Зеленского: в Офисе президента рассказали СМИ о полном списке вопросов Видео
13:40
Когда школьные каникулы в Киеве: Кличко назвал дату Видео
13:28
Почти даром: в PSN началась распродажа к Хэллоуину со скидками до 90%
13:25
Модель Вероника Дидусенко раскрыла закулисье Milan Fashion Week Фото
13:20
Коронавирус атакует: Европа пошла на жесткие меры и усиливает карантин Видео
13:16
Когда в Киеве стартует отопительный сезон: названа дата Видео
12:54
Стало известно, на что может рассчитывать Украина в случае президентства Байдена
12:52
Симптом инфаркта: врачи призывают обратить внимание на кожу Видео
12:46
Ученая рассказала, грозит ли Украине и миру голод из-за изменения климата
12:45
Опрос Зеленского: стала известна суть еще одного вопроса Видео
12:28
В Netflix пропала часть сериалов после перехода на российскую версию
12:15
iPhone 12 — анонс новой линейки повлёк за собой снижение цен Видео
11:52
Вызывает диарею и рвоту: человечеству угрожает еще один штамм коронавируса – ученые
11:50
"Медуза" вместо легких: ученые пояснили, кому грозит новый симптом Covid-19 Видео
11:42
Светлана Тарабарова показала дочь и рассекретила ее имя
11:40
Отопительный сезон в Украине: где и когда включат батареи Видео
11:13
Президент Кыргызстана решил уйти в отставку и огласил просьбу Видео
11:10
Грипп: названы способы снизить риск заражения Видео
11:09
Охотник на монстров 2020 - появился первый трейлер фильма Видео
11:08
Киев останется в "оранжевой" зоне карантина
11:06
Death Stranding и Mafia слили на трекеры со взломанной защитой
10:50
Сколько депутаты тратят на антисептики и маски: названа сумма Видео
10:49
Зеленский обратится к Раде: СМИ назвали дату
10:45
Когда отмечают День босса в 2020 году и что подарить шефу Фото
10:38
В Минздраве назвали единственный способ побороть Covid-19 Видео
10:31
Сериал Декстер получит 9 сезон в 2021 году
10:30
Астролог раскрыла, как ретроградный Меркурий влиял на коронавирус
10:28
Хэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и как Видео
10:13
Опрос 25 октября: Зеленский озвучил свой вопрос о Донбассе – не про войну Видео
10:10
Новый удар: чем обернутся новшества с тарифами на коммуналку мнение
10:06
Коронавирус в Украине 15 октября: за сутки добавилось еще 5062 новых больных Видео
09:56
Пугачева тайно снова стала бабушкой
09:52
Ведущие соцсети США ограничили доступ к статье о Байдене и коррупции в Украине Видео
09:50
Главврач сказала, когда больных коронавирусом отпускают из больницы Видео
09:45
Какой будет зима 2020-21 в Украине: климатолог озвучила прогноз погоды Видео
09:18
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять