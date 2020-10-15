Прогноз погоды на выходные: в Украину идет похолодание и снег

Синоптик предсказала снег и холод на выходные в Украине.
Погода в Украине в ближайшие дни значительно испортится. Про прогнозу синоптика, в страну придет похолодание, штормовой ветер, дождь и снег. Об этом в Facebook сообщила Наталка Диденко.
"В субботу прискачет к нам циклон с юго-запада, который принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях", - сообщила Диденко.
Синоптик предупредила украинцев, что тепла в ближайшее время уже не будет. "Ближайшая перспектива - с похолоданием, но какая осень без дождей, тумана и ветра. Постепенно вытягивайте шапки и теплую одежду, но без испуга - теплые деньки в октября еще бывают", - добавила синоптик.
Погода в субботу, 17 октября, в Украине будет дождливой. На западе ожидается значительное снижение температуры, в то время как на юге и востоке температура еще существенно не изменится.
На западе будет от +5 до +8 ночью и днем, на севере - +9 до +13, в центре - от +14 до +19, на юге - от +16 до +23, на востоке - от +16 до +20. Ночью - от +5 до +15.
Погода в воскресенье, 18 октября, в Украине будет сухой переменной облачностью. Температура существенно снизится по всей стране.
На западе - от +6 до +10, на севере - от +6 до +9, в центре - от +7 до +14, на юге - от +13 до +19, на востоке - от +10 до +16. Ночью - от +4 до +15.
Температура воздуха в городах Украины на выходные 17-18 октября:
- Ужгород – +7 ... +10
- Львов – +5 ... +8
- Ивано-Франковск – +5...+9
- Тернополь – +6 ... +8
- Черновцы – +6 ... +9
- Хмельницкий – +6...+9
- Луцк – +5 ... +8
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +6 ... +11
- Винница – +7 ... +9
- Одесса – +14 ... +16
- Николаев – +13 ... +15
- Херсон – +14 ... +16
- Симферополь – +17 ... +19
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +9 ... 11
- Чернигов – +7 ... +9
- Сумы – +6 ... +8
- Полтава – +10 ... +12
- Днепр – +12 ... +14
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +14 ... +16
- Луганск – +14...+16
- Харьков – +10 ... +12
- Киев – +7 ... +9
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму - о чем ранее писал Главред:
- Климатолог Вера Балабух заявила, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
- Также синоптики дали детальный прогноз погоды на ноябрь в Украине. Температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли снег на Новый год 2021 в Украине.