Прогноз погоды на выходные: в Украину идет похолодание и снег

Погода в Украине значительно испортится / pixbay.com

Погода в Украине в ближайшие дни значительно испортится. Про прогнозу синоптика, в страну придет похолодание, штормовой ветер, дождь и снег. Об этом в Facebook сообщила Наталка Диденко.

"В субботу прискачет к нам циклон с юго-запада, который принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях​", - сообщила Диденко. ​

Синоптик предупредила украинцев, что тепла в ближайшее время уже не будет. "Ближайшая перспектива - с похолоданием, но какая осень без дождей, тумана и ветра. Постепенно вытягивайте шапки и теплую одежду, но без испуга - теплые деньки в октября еще бывают", - добавила синоптик.

Погода в субботу, 17 октября, в Украине будет дождливой. На западе ожидается значительное снижение температуры, в то время как на юге и востоке температура еще существенно не изменится.

На западе будет от +5 до +8 ночью и днем, на севере - +9 до +13, в центре - от +14 до +19, на юге - от +16 до +23, на востоке - от +16 до +20. Ночью - от +5 до +15.​

Погода в воскресенье, 18 октября, в Украине будет сухой переменной облачностью. Температура существенно снизится по всей стране.

На западе - от +6 до +10, на севере - от +6 до +9, в центре - от +7 до +14, на юге - от +13 до +19, на востоке - от +10 до +16. Ночью - от +4 до +15.​

Температура воздуха в городах Украины на выходные 17-18 октября:

Ужгород – +7 ... +10

Львов – +5 ... +8

Ивано-Франковск – +5...+9

Тернополь – +6 ... +8

Черновцы – +6 ... +9

Хмельницкий – +6...+9

Луцк – +5 ... +8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6 ... +11

Винница – +7 ... +9

Одесса – +14 ... +16

Николаев – +13 ... +15

Херсон – +14 ... +16

Симферополь – +17 ... +19

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9 ... 11

Чернигов – +7 ... +9

Сумы – +6 ... +8

Полтава – +10 ... +12

Днепр – +12 ... +14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14 ... +16

Луганск – +14...+16

Харьков – +10 ... +12

Киев – +7 ... +9

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму - о чем ранее писал Главред: