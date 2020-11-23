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"Пророссийское недоразумение": возник скандал под постом о дебюте Дорофеевой на Майдане

23 ноября 2020, 17:32

Активист выяснял отношения с журналистом.

Надя Дорофеева
Вокруг клипа Дорофеевой вспыхнул скандал / кадр из клипа

Не утихают страсти после сольного дебюта певицы Нади Дорофеевой, который она решила снимать на Майдане независимости в годовщину Революции достоинства, где расстреливали Небесную Сотню.

"Сделайте полезное дело, помогите Наде понять, что она сделала не так. Сама она не справится", - написал в Facebook активист Сергей Стерненко.

Одесский активист, который является фигурантом уголовного дела по подозрению в убийстве, призывает украинцев писать гневные комментарии в соцсетях певицы, чтобы указать на ее ошибку и вынудить принести извинения.

В комментариях Стерненко ответил журналист телеканал Наш Макс Назаров. Он обвинил оппонента в стремлении "словить хайп" на популярной певице.

"Ты что здесь забыл, пророссийское недоразумение? Мураев выпустил погулять по интернету?" – резко ответил активист.

Позже Стерненко в комментариях признал, что скандал лишь привлек популярность к творчеству Дорофеевой. Ее первый сольный клип за считанные дни попал в тренды YouTube и продолжает стремительно набирать просмотры.

"От того реальность не изменится. Она залетела в тренды с этими танцами на крови", - подытожил Стерненко.

Читайте также"Трек мастурбация": Дорофеева в поясе для чулок намекнула на первую сольную работуОтметим, перед седьмой годовщиной Революции достоинства певица Надежда Дорофеева сняла клип на песню Gorit на пешеходном мосту Аллеи героев Небесной cотни. Многие увидели в этом пренебрежение к погибшим во время Майдана. В видеоклипе певица танцует на фоне баннера с ее именем, который растянули на пешеходном мосту на улице Институтской, где в 2013-2014 годах были расстреляны активисты.

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