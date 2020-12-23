Прощание с Кернесом: онлайн трансляция и главные подробности

Похороны бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса пройдут на 2-м кладбище.
Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес, который умер в ночь на 17 декабря в Германии, будет похоронен на 2-м кладбище, рядом с Аллеей воинов, погибших во Второй мировой войне.
Сегодня, 23 декабря, в Харькове проходит церемония прощания с Кернесом. Движение по улицам города частично перекрыто.
Накануне тело Кернеса доставили в собор для отпевания. В 9 утра тело перевезли в фойе Харьковского оперного театра. У оперы дежурят правоохранители.
Как проходит прощание с мэром Харькова:
- с 07:00 – в Благовещенском соборе состоялось отпевание;
- с 09:00 до 13:00 – проходит прощание в фойе Харьковского оперного театра;
- в 13:30 начнется церемония захоронения на 2-м кладбище.
Могила Кернеса будет находиться недалеко от могилы депутата Евгения Кушнарева, которого застрелили во время охоты.
В храме на службе с Кернесом попрощались семья, близкое окружение и чиновники мэрии.
Попрощаться с Кернесом в Оперный театр прибыли экс-нардепы Михаил Добкин, Вадим Новинский, Евгений Мураев, мэр Киева Виталий Кличко, а также другие политики и чиновники.
Прощание с Кернесом: фоторепортаж
Похороны Кернеса – онлайн трансляция
Геннадий Кернес умер - о чем ранее сообщал Главред:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. В последнее время харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у мэра отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
- По мнению политолога Андрея Золотарева, в Харькове не будет дестабилизации политической ситуации. Городом будет управлять Игорь Терехов, который может оказаться в орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова.