Прощание с Кернесом: онлайн трансляция и главные подробности

Смерть и похороны Кернеса - онлайн прощания - новости Харькова / ХарьковNOW, Pavlovsky News

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес, который умер в ночь на 17 декабря в Германии, будет похоронен на 2-м кладбище, рядом с Аллеей воинов, погибших во Второй мировой войне.

Сегодня, 23 декабря, в Харькове проходит церемония прощания с Кернесом. Движение по улицам города частично перекрыто.

Накануне тело Кернеса доставили в собор для отпевания. В 9 утра тело перевезли в фойе Харьковского оперного театра. У оперы дежурят правоохранители.

Как проходит прощание с мэром Харькова:

с 07:00 – в Благовещенском соборе состоялось отпевание;

с 09:00 до 13:00 – проходит прощание в фойе Харьковского оперного театра;

в 13:30 начнется церемония захоронения на 2-м кладбище.

Могила Кернеса будет находиться недалеко от могилы депутата Евгения Кушнарева, которого застрелили во время охоты.

В храме на службе с Кернесом попрощались семья, близкое окружение и чиновники мэрии.

Попрощаться с Кернесом в Оперный театр прибыли экс-нардепы Михаил Добкин, Вадим Новинский, Евгений Мураев, мэр Киева Виталий Кличко, а также другие политики и чиновники.

Прощание с Кернесом: фоторепортаж

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