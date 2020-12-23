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Прощание с Кернесом: онлайн трансляция и главные подробности

23 декабря 2020, 09:45

Похороны бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса пройдут на 2-м кладбище.

Смерть и похороны Кернеса - онлайн прощания - новости Харькова
Смерть и похороны Кернеса - онлайн прощания - новости Харькова / ХарьковNOW, Pavlovsky News

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес, который умер в ночь на 17 декабря в Германии, будет похоронен на 2-м кладбище, рядом с Аллеей воинов, погибших во Второй мировой войне.

Сегодня, 23 декабря, в Харькове проходит церемония прощания с Кернесом. Движение по улицам города частично перекрыто.

Накануне тело Кернеса доставили в собор для отпевания. В 9 утра тело перевезли в фойе Харьковского оперного театра. У оперы дежурят правоохранители.

Как проходит прощание с мэром Харькова:

  • с 07:00 – в Благовещенском соборе состоялось отпевание;
  • с 09:00 до 13:00 – проходит прощание в фойе Харьковского оперного театра;
  • в 13:30 начнется церемония захоронения на 2-м кладбище.

Могила Кернеса будет находиться недалеко от могилы депутата Евгения Кушнарева, которого застрелили во время охоты.

В храме на службе с Кернесом попрощались семья, близкое окружение и чиновники мэрии.

Попрощаться с Кернесом в Оперный театр прибыли экс-нардепы Михаил Добкин, Вадим Новинский, Евгений Мураев, мэр Киева Виталий Кличко, а также другие политики и чиновники.

Прощание с Кернесом: фоторепортаж

  • Похороны Геннадия Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • Похороны Геннадия Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • В храме на службе с Кернесом попрощались семья, близкое окружение и чиновники мэрии ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • Михаил Добкин, Вадим Новинский, Евгений Мураев и Виталий Кличко на похоронах Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • Похороны Геннадия Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • Похороны Геннадия Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • Похороны Геннадия Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • Похороны Геннадия Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • Похороны Геннадия Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News
  • Похороны Геннадия Кернеса ХарьковNOW, Pavlovsky News

Похороны Кернеса – онлайн трансляция

Геннадий Кернес умер - о чем ранее сообщал Главред:

  • Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. В последнее время харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
  • Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у мэра отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
  • В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
  • По мнению политолога Андрея Золотарева, в Харькове не будет дестабилизации политической ситуации. Городом будет управлять Игорь Терехов, который может оказаться в орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова.

новости Харькова Геннадий Кернес
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