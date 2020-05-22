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"Просто нет слов": в Черноморске школьницы поиздевались над больной сверстницей – видео

22 мая 2020, 11:57

Полиция установила всех участников инцидента и проводит соответствующую проверку.

В Украине продолжаются случаи буллинга / Скриншот видео

В городе Черноморск Одесской области подростки поиздевались над своей сверстницей с ограниченными возможностями. Позже видео оказалось в сети.

"Подростки Черноморска издеваются над больной девочкой Соней. Посмотрите, насколько жестокие эти дети. Просто нет слов... Били, издевались и выкинули видео в сеть", - говорится в сообщении одного из участников сообщества Черноморск сегодня в социальной сети Facebook.

На опубликованных кадрах заметно, как подросток повалила сверстницу с ограниченными возможностями на землю и издевается над ней. Другие школьники снимают происходящее на камеру и поддерживают агрессора.

Правоохранительные органы установили всех участников данного инцидента. Также известна информация о трех девушках, которые присутствовали во время съемки. Их вызвали вместе с родителями в местный отдел полиции в Черноморске.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка данному инциденту.

Ранее факт буллинга был зафиксирован в одной из школ Херсонской области, где школьники избили одноклассника и сняли инцидент на телефон. По словам матери избитого, над ним регулярно издевались в течение полугода.

Также в Киеве 9-летняя девочка попала в больницу после избиения одноклассником.

новости Украины буллинг Черноморск Одесская область
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