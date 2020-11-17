Протесты под Верховной Радой: перекрытая улица и стычки с полицией

Во вторник под Радой началась акция протеста, была потасовка / t.me/kyiv_n

Во вторник утром, 17 ноября, в центре Киева – на ул. Грушевского – участники акции протеста против перехода физических лиц-предпринимателей на кассовые аппараты перекрыли движение транспорта.

Движение на ул. Грушевского было перекрыто в обеих направлениях, говорится в Telegram-канале Киев Сейчас.

По его данным, позже митингующие заблокировали все подходы к Верховной Раде. Полиция сделала коридор для народных депутатов, и после этого между участниками акции протеста и правоохранителями началась потасовка.

"Митингующие заблокировали все подходы к зданию, чтобы не пропускать депутатов, если те не пообещают поддержать отмену обязательного перехода на кассовые аппараты с 2021 года…", – отмечается в сообщении.

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