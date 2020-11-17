Протесты под Верховной Радой: перекрытая улица и стычки с полицией

Митинг в Киеве сегодня не проходил мирно, между участниками акции протеста и правоохранителями была потасовка.
Во вторник утром, 17 ноября, в центре Киева – на ул. Грушевского – участники акции протеста против перехода физических лиц-предпринимателей на кассовые аппараты перекрыли движение транспорта.
Движение на ул. Грушевского было перекрыто в обеих направлениях, говорится в Telegram-канале Киев Сейчас.
По его данным, позже митингующие заблокировали все подходы к Верховной Раде. Полиция сделала коридор для народных депутатов, и после этого между участниками акции протеста и правоохранителями началась потасовка.
"Митингующие заблокировали все подходы к зданию, чтобы не пропускать депутатов, если те не пообещают поддержать отмену обязательного перехода на кассовые аппараты с 2021 года…", – отмечается в сообщении.
Митинг в Киеве сегодня – видео стычки
- Напомним, 17 ноября в Верховной Раде на 10:00 было запланировано пленарное заседание.
- Парламент может рассмотреть законопроект, которым предусмотрена отмена введения обязательного перехода ФЛП, которые пользуются упрощенной системой налогообложения, на кассовые аппараты с 2021 года.
- Напомним, в начале ноября Рада на год предложила отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП, был зарегистрирован соответствующий законопроект.
Автор: Екатерина Присяжнюк