Протесты в Беларуси, бунтующий Хабаровск и перспективы Украины: чат с Андреем Илларионовым

Андрей Илларионов / УНІАН

31 августа, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с российским экономистом и политиком, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне, экс-советником президента Российской Федерации Андреем Илларионовым.

Чем закончатся протесты в Беларуси, и какова дальнейшая судьба Лукашенко? Станет ли Россия помогать белорусской власти "урегулировать ситуацию"? Какие последствия для Кремля будут иметь протесты в Хабаровске? Кому могло понадобиться отравление Алексея Навального? Что ждет Украину в случае победы на выборах в США Трампа или Байдена? Об этом и многом другом Андрей Илларионов расскажет в ходе чата.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.