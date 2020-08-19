Протесты в Беларуси и интриги местных выборов в Украине: чат с политологом Андреем Золотаревым

Андрей Золотарев / Главред

20 августа, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. В ходе чата вы сможете обсудить возможный дальнейший исход протестов в Беларуси, вероятность вмешательства России в подавление протестов, чтобы сохранить Лукашенко при власти, угрозы, которые может создать для Украины создание союзного государства, дальнейшие перспективы минского процесса, а также интриги и особенности избирательной кампани-2020 в Украине.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.