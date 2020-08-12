В Беларуси задержали 9 украинцев и избили журналиста

Граждан Украины задержали в городе Витебск.
Во время масштабных протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых граждан Украины.
Об этом сообщает Суспильне, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Украинцев задержали в городе Витебск. Причина - "административные правонарушения".
"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что журналиста уже выписали из больницы.
На данный момент посольство Украины продолжает проверку и отслеживание ситуации. В случае появления новых данных будет информировать дополнительно.
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Как сообщал Главред, в Беларуси продолжается серия массовых протестов после оглашения ЦИК результатов голосования на выборах президента страны, согласно которым Александр Лукашенко в очередной раз был переизбран на пост главы государства. Силовики не дают возможность людям провести протесты – по всей стране идет волна массовых задержаний.
В Министерстве здравоохранения Беларуси заявляли, что в больницы были госпитализированы более 200 человек, которые пострадали во время столкновений с правоохранителями. Некоторым пациентам нужны операции.