Зеленский рассказал, как удалось освободить задержанных в Беларуси украинцев

Владимир Зеленский / УНИАН

Граждане Украины Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, которые позавчера были задержаны в Беларуси во время протестов, освобождены.

Об этом сообщает пресс-служба президента Зеленского.

По словам руководителя Украины, сейчас ведутся переговоры между Киевом и Минском по поводу освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в следственном изоляторе города Брест.

Кроме того, Зеленский напомнил, что украинские правозащитники и журналисты Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина были незаконно задержаны в Беларуси еще 12 августа ‒ причем они не нарушали никаких законов страны и находились там исключительно для освещения протестов.

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Напомним, ранее в Беларуси открыли уголовное дело на двух задержанных в Минске в среду, 12 августа, украинцев ‒ волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. По данным правозащитницы Татьяны Равьяки, дело открыто по статье о массовых беспорядках.

Позднее замглавы МИД Украины Евгений Енин рассказал, что по договоренности с официальным Минском один из задержанных во время протестов украинцев заплатит штраф и скоро вернется в Киев.