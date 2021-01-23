Протесты в России: в Киеве под посольством РФ также неспокойно

К посольству подошли около двух десятков мужчин. Они рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального.
Сегодня в Киеве возле посольства России в Украине произошли стычки между Нацполицией и противниками акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
"К посольству подошли около двух десятков мужчин. Они рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального, развешанные возле посольства, и жгли файера. Во время акции они потолкались с полицией, которая оградила посольство РФ", – говорится в сообщении РБК-Украина в субботу, 23 января.
Причины протестов в РФ – почему люди вышли поддержать Алексея Навального
- В августе 2020 года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционера отравили ядом из группы Новичок.
- Политик уверен, что за его отравлением стоял российский президент Владимир Путин. В Кремле назвали обвинения оппозиционера абсолютно безосновательными.
- В январе 2021 политик вернулся в Россию, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.
- Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го. Навальному инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Политик 18 января арестован на 30 суток.
- Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы, его штабы на 23 января начали готовить митинги по всей стране.
Автор: Екатерина Трохимчук