Протесты в России: в Киеве под посольством РФ также неспокойно

Сегодня в Киеве возле посольства России в Украине произошли стычки между Нацполицией и противниками акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

"К посольству подошли около двух десятков мужчин. Они рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального, развешанные возле посольства, и жгли файера. Во время акции они потолкались с полицией, которая оградила посольство РФ", – говорится в сообщении РБК-Украина в субботу, 23 января.

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