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Пропаганда РФ запустила фейк об украинском военном, "выехавшем в толпу" на протестах в США

3 июня 2020, 23:01

Объектом лжи стал реальный человек, семья которого теперь страдает.

Фейк про бензовоз подхватили росСМИ / Фото: скриншот

Российская пропаганда активно распространяет неправдивую информацию о 22-летнем украинском военнослужащем, который в Миннеаполисе в США выехал на грузовике в толпу протестующих.

Как говорится в сюжете ТСН, украинец на бензовозе действительно так поступил, однако это был 35-летний эмигрант Богдан Вечирко.

Кадры с бензовозом в толпе облетели весь мир, поэтому на видео хорошо можно рассмотреть лицо водителя. В результате инцидента никто не пострадал, люди расступились перед автомобилем, но украинца от самосуда чудом спасла полиция.

Уже через несколько часов российская пропаганда начала рассказывать, что в толпу протестующих въехал украинский военнослужащий из Винницкой области, которого тоже зовут Богдан Вечирко. Кадры росТВ увидела мать военного и была шокирована. Потом она рассказала, что ее сын сейчас находится на Донбассе, и физически не мог отправиться на протесты в США.

"Информация, которая была обнародована в СМИ, о будто экс-участнике АТО, экс-военнослужащем и событиях, которые имели место в США – она не соответствует действительности, является манипулятивной. Данный человек не является военнослужащим, не был военнослужащим ВСУ", - опровергли фейк в Генштабе ВСУ.

Журналисты отыскали родственников американского Богдана Вечирко, который совершил наезд на протестующих.

"Они переехали в Америку, как религиозные беженцы и это было очень много лет назад, когда Богдану было 4 года. Более 30 лет они в Америке", – рассказывает родственник.

Однако российские СМИ интерпретировали историю по-своему. И в селе в Винницкой области родители, близкие, друзья и односельчане Богдана взволнованы и требуют опровержения неправдивой информации.

В США правоохранители заявили, что украинец въехал в толпу не специально, он пытался объехать баррикады. Сейчас его выпустили из тюрьмы, поскольку дома осталась беременная жена, которую преследуют протестующие.

Напомним, несмотря на жесткую позицию главнокомандующего войсками США президента Дональда Трампа, который грозится применить силу к протестующим американцам, в Пентагоне такое решение не поддерживают.

Как ранее сообщалось, 25 мая в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались протесты, которые трансформировались в массовые беспорядки.

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