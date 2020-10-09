Провайдеры оценили возможность жесткого учета пользователей Вконтакте

ВКонтакте будет сложно контролировать в Украине / УНИАН

Аналитики Интернет ассоциации Украины заявили, что невозможно вести учет пользователей российской социальной сети Вконтакте, как ранее утверждали в Совете безопасности Украины.

"Это невозможно дважды. Во-первых, это невозможно технически, так как мало у кого из операторов есть оборудование, которое позволит это сделать, а во-вторых, есть такое понятие как тайна переписки и общения в интернете. Нарушение этого допускается только на основании решения суда и в отношении конкретного человека. Поэтому проанализировать всех пользователей ВКонтакте будет просто незаконно", – цитирует РБК-Украина главу комитета ИнАУ по защите прав человека и свободе слова Максима Тульева.

По словам эксперта, теоретически возможно обязать интернет-провайдеров использовать DPI (Deep Packet Inspection, "Системы глубокого анализа трафика"), но это "крайне дорогостоящее и технически сложное оборудование". Аналитик полагает, что громкие заявления СНБО связаны с предстоящими выборами.

Читайте такжеСтало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО"Я думаю, что это больше политический момент, потому что сейчас выборы. Россияне будут пытаться влиять на украинские выборы, и таким образом там (в СНБО, – прим. Ред.) решили немножко припугнуть потенциальную аудиторию "ВКонтакте". Да, они просто припугнули, но ни технически, ни юридически они этого сделать не могут", – резюмировал Тульев.

Учет пользователей ВКонтакте в Украине - что было ранее: