Провайдеры оценили возможность жесткого учета пользователей Вконтакте

Эксперты полагают, что возникнут серьезные технические и юридические препятствия.
Аналитики Интернет ассоциации Украины заявили, что невозможно вести учет пользователей российской социальной сети Вконтакте, как ранее утверждали в Совете безопасности Украины.
"Это невозможно дважды. Во-первых, это невозможно технически, так как мало у кого из операторов есть оборудование, которое позволит это сделать, а во-вторых, есть такое понятие как тайна переписки и общения в интернете. Нарушение этого допускается только на основании решения суда и в отношении конкретного человека. Поэтому проанализировать всех пользователей ВКонтакте будет просто незаконно", – цитирует РБК-Украина главу комитета ИнАУ по защите прав человека и свободе слова Максима Тульева.
По словам эксперта, теоретически возможно обязать интернет-провайдеров использовать DPI (Deep Packet Inspection, "Системы глубокого анализа трафика"), но это "крайне дорогостоящее и технически сложное оборудование". Аналитик полагает, что громкие заявления СНБО связаны с предстоящими выборами.
Читайте такжеСтало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО"Я думаю, что это больше политический момент, потому что сейчас выборы. Россияне будут пытаться влиять на украинские выборы, и таким образом там (в СНБО, – прим. Ред.) решили немножко припугнуть потенциальную аудиторию "ВКонтакте". Да, они просто припугнули, но ни технически, ни юридически они этого сделать не могут", – резюмировал Тульев.
Учет пользователей ВКонтакте в Украине - что было ранее:
25 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть ВКонтакте. При этом СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к ВКонтакте в Украине.
В тот же день стало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО. В администрации соцсети Вконтакте считают, что люди имеют право пользоваться любыми ресурсами.
В МВД пользователей ВКонтакте предупредили о проблемах с законом. Работа с сетью ВКонтакте является ответственностью пользователей, считает Сергей Гончаров.
Эксперт спрогнозировал, как Украина накажет граждан за использование ВКонтакте. Как считает специалист, перечень способов блокировки соцсети и наказаний для украинских пользователей ВКонтакте невелик.
8 октября стало известно, что Служба безопасности Украины обратилась к всемирно известным компаниям Apple и Google с просьбой запретить российскую социальную сеть Вконтакте на территории Украины.