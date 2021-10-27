Прожили душа в душу и скончались в один день: на Львовщине от коронавируса умерли супруги

Пара была вместе даже в реанимации / Getty

В Новояворовской больнице на Львовщине от коронавируса в один день скончалась супружеская пара. Супруги месяц пробыли в реанимации, однако медики так и не смогли их спасти, пишет 24 канал.

"Всегда говорили, что умрут в один день. Мария умерла утром 26 октября, а ее муж Владимир – вечером", - рассказала сестра умершей Леся Баранюк.

Женщина добавила, что пара всю жизнь вместе - еще со школы. Они поженились в 18 лет и пробыли в одной палате в реанимации целый месяц.

"Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты немного быстрее",– добавила родственница.

Мария и Владимир действительно умерли в один день. Муж прожил на 12 часов дольше жены. Им было по 66 лет.

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Также известно, что они не сделали прививки от коронавируса, а у Владимира еще были проблемы с сердцем.

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