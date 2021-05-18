Прыгнул с моста в Киеве: в больнице скончался 15-летний сын умерших от коронавируса супругов

В больнице скончался сын убитых коронавирусом супругов Родиковых / Голос

В больнице скончался 15-летний сын умерших от осложнений коронавируса супругов Родиковых, который в понедельник, 17 мая, бросился с моста в Киеве. О намерении покончить с собой подросток предупредил в соцсетях.

Полиция Фастовщины сразу же начала его поиски, подключив в том числе аэроразведку и киберполицию. Правоохранители выяснили, что Денис Родиков выбросил верхнюю одежду по дороге в Киев в поселке Калиновка "для маскировки".

Позже выяснилось, что в Киеве Денис Родиков прыгнул с моста на бетонный тротуар и в тяжелом состоянии попал в больницу.

Утром 18 мая он умер.

По данному факту полиция расследует уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины — Доведение до самоубийства.

Многодетная семья Родиковых - что о них известно:

Супруги Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 13 детей в детском доме семейного типа в Киевской области, в марте попали в Васильковскую центральную районную больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Владимир Родиков умер 20 марта. Диана Родикова в критическом состоянии была переведена в реанимацию Александровской клинической больницы Киева, где 29 марта также умерла.

Детей после этого направили в Киевскую областную детскую больницу, а затем перевели в Киевский областной центр социально-психологической реабилитации детей Сезенков, сообщает КГГА.

Семья Родиковых после начала войны на Донбассе в 2014 году переехала в Киевскую область. Детский дом семейного типа Родиковы обустроили в селе Липовый Скиток в Васильковском районе.

Владимир и Диана Родиковы воспитывали 13 детей — пятерых родных и восьмерых приемных. Двое детей уже достигли совершеннолетия.

Диана Родикова получила почетное звание Мать-героиня.

Ранее сообщалось, что в Фастовском районе Киевской области в понедельник, 17 мая, исчез 15-летний парень. При этом он оставил записку, в которой писал, что намерен совершить самоубийство.

Правоохранители немедленно приступили к поискам подростка.

Юноша добрался до столицы и там бросился с моста (с какого именно, не уточняется). При падении парень выжил.