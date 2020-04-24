Назад к истокам: главарь "ДНР" Пушилин приказал переименовать Донецк в Сталино

Главарь "ДНР" Пушилин / фото из ресурса боевиков

Главарь группировки террористов "ДНР" Денис Пушилин, последовав примеру своих "коллег" из группировки "ЛНР" (неделю назад временно изменившими название Луганска на Ворошиловград), подписал "указ" о переименовании Донецка в Сталино.

Донецкие боевики планируют использовать название Сталино как альтернативное и на время различных памятных мероприятий - "в качестве символа".

Кроме того, в ОРДО террористы решили "популяризовать историческое наименование "город Сталино"" в такие даты:

"9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне.22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.8 сентября - День освобождения Донбассе от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в тексте "указа" Пушилина.

Напомним, ранее главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявлял о том, что рассматривается идея об отмене режима комендантского часа в городах и районах, оккупированной ними и россиянами части Донетчины.