"Пушилин, с*ка, совесть есть?": бойцы ВСУ потроллили главаря "ДНР"

Украинские морпехи / Фото: mil.gov.ua

Бойцы ВСУ отреагировали на угрозы главаря "ДНР" Дениса Пушилина обстрелять позиции ОС под Горловкой.

Соотвествующее видео было опубликовано в Facebook 503 Отдельного батальона морской пехоты, бойцы которого находятся на позициях, которым угрожал Пушилин.

При этом украинские бойцы напомнили, что главарь "ДНР" угрожал открыть огонь в понедельник утром, 7 сентября, однако слова своего не сдержал.

"Пушилин, Душилин... Люди ждут, понимаешь. Журналисты приехали. Там съемочная группа, там съемочная группа. С*ка, совесть есть? Я встал в шесть утра. Они еще раньше", - иронически обратился к Пушилину украинский морской пехотинец.

Отметим, что позднее видео с троллингом Пушилна было удалено из Facebook 503 ОБМП.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.

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Позднее представители ОБСЕ провели воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях. Миссия опровергла заявления Пушилина, а украинская сторона не намерена отступать от договоренностей.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.