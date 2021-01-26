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Пушилина ждет участь Захарченко: Грымчак спрогнозировал, что изменится в "ДНР"

26 января 2021, 05:22
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Захарченко попытался создать так называемую Малороссию, но через пару месяцев он сходил в кафе Сепар - и на этом все закончилось.

Захарченко, Пушилин
Денису Пушилину предрекли судьбу Захарченко / vedomosti-ua.com

Главаря боевиков самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина может ждать та же участь, что и его предшественника Александра Захарченко.

Такое мнение высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и спрогнозировал, может ли что-то измениться в так называемой республике, передает Obozrevatel.

"Господин Захарченко в свое время попытался создать так называемую Малороссию. Через пару месяцев он сходил в кафе Сепар, и на этом все закончилось. Я допускаю, что и здесь такие варианты возможны", – считает политик.

При этом Грымчак считает, что замена главаря "ДНР" ни на что не повлияет.

"Руководитель оккупационной администрации по своему статусу не может ничего решать. Присоединиться к России, не присоединиться, передвинуть батальон с одной позиции на другую или еще что-то... Это не его функции. Господин Пушилин, условно говоря, это человек, который контролирует свой кабинет. Может, еще приемную. Все остальное в этих так называемых республиках контролируют совсем другие люди", - считает политик.

Как известно, Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков.

В свою очередь, одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. В связи с этим он исключил причастность к убийству украинских спецслужб.

Напомним:

ДНР Александр Захарченко Денис Пушилин Юрий Грымчак новости Украины новости Донбасса
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