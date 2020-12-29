"Пусть расскажет о госперевороте": Арестович ответил на обвинения из СНБО

Алексей Арестович / УНИАН

Алексей Арестович, советник по коммуникациям Андрея Ермака ‒ руководителя Офиса президента, ответил на обвинения в свой адрес, которые прозвучали из уст заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса (уволенного с поста президентом Владимиром Зеленским 29 декабря).

Свои соображения Арестович высказал в комментарии порталу LIGA.net. Комментируя историю с подрывом снайперов на мине в ноябре 2018-го, он указал на ряд неточностей в версии Кривоноса.

По его словам, инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и случилось все не на минном поле. Сработала единичная мина ОЗМ-72 (модели Ведьма).

Также Арестович утверждает, что не был ни старшим, ни проводником в группе, и маршрут снайперов не изменял.

Кроме того, советник руководителя ОП заочно задал вопросы Кривоносу. Арестович поинтересовался, на каких основаниях Кривонос раскрыл секретные подробности о гибели группы снайперов. Также Арестович хочет знать о роли генерала в попытке "государственного переворота 2017 года" и о том, почему Кривонос снял свою кандидатуры с президентских выборов-2019.

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