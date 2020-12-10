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"Путин должен убраться с Донбасса": Кравчук резко обратился к РФ

10 декабря 2020, 10:06
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Украина вынуждена искать новые пути, чтобы добиться мира.

Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия и дальше будет блокировать движение к миру на Донбассе, то Украина будет вынуждена искать другие способы воздействия на РФ.

Об этом Кравчук сказал в интервью Obozrevatel.

Кравчук отметил, что одним из таких способов воздействия может быть отключение России от международной расчетной системы SWIFT. При этом политик уточнил, что это его личное мнение.

"Сейчас СНБО работает над поиском нового подхода, нового решения в этом вопросе. Его часто называют "планом Б", но это не имеет значения. Я думаю, что среди шагов этого нового подхода может быть и мое предложение", - считает первый президент Украины.

Кравчук отметил, что Украина вынуждена искать новые пути.

"Это наше действие не является действием желания. Это вынужденное действие. А что нужно? Нужно просто России забрать свои военные формирования с Донбасса, забрать оружие, вывести оттуда наемников, так называемых "добровольцев", международные террористические группы различного характера. И тогда Украина будет общаться с украинцами, а не с чужаками на неподконтрольных сегодня территориях", - сказал политик.

При этом глава украинской делегации в ТКГ выразил надежду, что Украина сможет договориться и убедить РФ и ей не придется действовать "через колено" или через силу.

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Напомним:

  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, то Украина может настоять на усилении санкций против Москвы, например, отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.
  • 9 декабря первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что власти Украины еще не разработали так называемый план Б по достижению мира на Донбассе. Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны.
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