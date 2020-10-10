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Путин хочет уйти с Донбасса красиво, и ему нужно помочь – бывший депутат Госдумы РФ

10 октября 2020, 12:55

Россия может воевать бесконечно - с точки зрения финансов, ресурсов и всего прочего. Но может и уйти с Донбасса. Хоть завтра.

Путин
Путин хочет уйти с Донбасса красиво / Reuters

Минские соглашения – это мертворожденный ребенок, о чем все знают с момента их подписания. К сожалению, предыдущее руководство страны сделало всё возможное для того, чтобы большое количество международных соглашений и договоренностей напрямую ссылались на Минские соглашения: есть и соответствующие резолюции ООН, и резолюции Европейской комиссии, и отдельные высказывания немецкой и французской стороны, рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

Об этом Пономарев рассказал во время чата на Главреде.

"Конечно, понятийно было бы правильно сказать о том, что Минские соглашения не сработали, а потому нужно создать новые. Однако на практике это сделать будет очень сложно, поэтому приходится договариваться о том, как их трактовать. Эти соглашения настолько плохо в юридическом плане написаны, что существует возможность их трактовать в каком угодно виде: и тот же вопрос "особого статуса" (можно говорить о том, что децентрализация – это и есть "особый статус"), и тот же вопрос амнистии, и тот же вопрос выборов. Все эти вопросы можно решать в режиме уточнения Минских соглашений", - объяснил он.

По его словам, Минские соглашения мы не выбрасываем, но дописываем их, уточняем и развиваем.

"Российская сторона, в принципе, говорила о том, что готова на это, для нее главное – сохранить лицо и иметь возможность громко сказать по российскому телевидению, что все, ради чего эта война затевалась, достигнуто: русские спасены, бандеровцев нет, язык не ущемлен, "Донбасс порожняк не катит" и все остальное, о чем говорил Владимир Владимирович", - добавил Пономарев.

При этом бывший депутат Госдумы России убежден, что Путин хотел бы уйти с Донбасса.

"Это не означает, что он оставит Украину в покое – у него есть множество других способов не оставлять ее в покое. А с Донбасса он уже давно хотел бы уйти, но для этого ему необходимо иметь возможность уйти оттуда, с точки зрения российской пропаганды, победителем. Пока ему эта возможность не будет предоставлена, проблема Донбасса будет сохраняться", - отметил он.

Пономарев считает, что Путину нужно "эту возможность предоставить".

"В этом и состоит искусство переговорщиков. Но пока что любые попытки в этом направлении наталкиваются на бесконечное самокопание украинского общества и внутреннюю политическую борьбу, на бесконечные споры о "зраде" и "перемоге". А всё это не помогает урегулированию.

Россия может воевать бесконечно, к сожалению. С точки зрения финансов, ресурсов и всего прочего. Но может и уйти с Донбасса. Хоть завтра. Было бы желание договориться – вопрос Донбасса можно было бы закрыть до конца года", - подытожил Пономарев.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

Владимир Путин Илья Пономарев война на Донбассе новости Украины
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