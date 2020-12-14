"Путин превращается в овощ": эксперт назвал условие возвращения Украине Крыма и Донбасса

Донбасс вернется в Украину после смерти Владимира Путина, не исключил Андрей Пионтковский

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал условия, при которых оккупированная Россией часть Донбасса вернется в Украину.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, Донбасс вернется в Украину после физической или политической кончины президента РФ Владимира Путина.

"Это зависит от прогресса его (Путина - ред.) физического состояния. Он может прийти в состояние овоща, в какой-то степени он к этому движется. Тогда его окружение будет вынуждено сменить бренд. И сейчас мы видим, что его показывают из бункера, он часто делает совершенно неадекватные заявления. Это все стоит на повестке дня", - сказал он.

Также эксперт рассказал, что с оккупированным Россией Крымом ситуация сложится другая. Для его возвращения в состав Украины понадобится более серьезная трансформация. Это произойдет не с уходом Путина, а с прекращением его режима.

"Основной задачей Украины в эти годы было не допустить дальнейшей агрессии. По-моему, с этой задачей и украинская армия, и украинская дипломатия справились", - подчеркнул Пионтковский.

Ранее Пионтковский рассказал о том, чего будет добиваться Кремль по Донбассу.

Он напомнил, что российская власть провалилась с планом создания Новороссии и военной агрессией на Донбассе.

Эксперт предупредил, что Россия не оставила намерений вмешаться в дела Украины с помощью ситуации на Донбассе.