Эксперт спрогнозировал, чего Украине ожидать после ухода Путина

В РФ после ухода Владимира Путина вряд ли появится лояльный к Украине политик, полагает эксперт / Reuters

Вряд ли в Российской Федерации после ухода с поста президента Владимира Путина появится политик, лояльный к Украине.

После того, как хозяин Кремля сменится, скорее всего, будет переходный период, рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью Фактам.

По его словам, поэтому украинскому государству нужно научиться строить свои вооруженные силы таким образом, чтобы они во все времена могли быть опорой.

"…рано или поздно хозяин Кремля сменится. Но рассчитывать, что в России сразу же появится лояльный к Украине политик, вряд ли приходится", – заявил собеседник.

Напомним, директор социологической службы Украинский барометр, социолог Виктор Небоженко говорил, что в РФ Владимира Путина заменит "политбюро", в которое будут входить не только политики.