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Эксперт спрогнозировал, чего Украине ожидать после ухода Путина

20 мая 2020, 06:33

После того, как изменится хозяин Кремля, возможен переходный период, поделился эксперт.

Эксперт полагает, что в РФ после ухода Путина вряд ли появится лояльный к Украине политик – Путин – Украина
В РФ после ухода Владимира Путина вряд ли появится лояльный к Украине политик, полагает эксперт / Reuters

Вряд ли в Российской Федерации после ухода с поста президента Владимира Путина появится политик, лояльный к Украине.

После того, как хозяин Кремля сменится, скорее всего, будет переходный период, рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью Фактам.

По его словам, поэтому украинскому государству нужно научиться строить свои вооруженные силы таким образом, чтобы они во все времена могли быть опорой.

"…рано или поздно хозяин Кремля сменится. Но рассчитывать, что в России сразу же появится лояльный к Украине политик, вряд ли приходится", – заявил собеседник.

Напомним, директор социологической службы Украинский барометр, социолог Виктор Небоженко говорил, что в РФ Владимира Путина заменит "политбюро", в которое будут входить не только политики.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Владимир Путин Валентин Бадрак новости России
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