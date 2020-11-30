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"Путину плевать": Чийгоз заявил о жуткой ситуации с COVID-19 в Крыму

30 ноября 2020, 19:04

На полуострове не хватает врачей и лекарств.

Ахтем Чийгоз
Ахтем Чийгоз рассказал о ситуации с коронавирусом / фото Виктора Ковальчука

У оккупантов Крыма сложилась очень сложная ситуация с китайским коронавирусом - не хватает лекарств и врачей, а люди вынуждены скрывать свою болезнь

Как рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире телеканала Obozrevatel TV, Меджлис уже обратился к международным институтам за помощью, но "для Путина жизни человека ничего не стоят, а мы, Украина, сейчас ограничены в своих возможностях".

"Когда в семье появляется больной коронавирусом, это скрывается, потому что приставы и врачи пытаются разделить семьи. Мать не знает, что с другими членами семьи, отец не знает, где ребенок и так далее", – сообщил Чийгоз. Он добавил, что по этой причине заболевание коронавирусом часто приводит к тяжелым последствиям или даже к смерти.

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Заместитель председателя Меджлиса рассказал, что проблемы возникают и на "блокпостах" на административной границе с Крымом, когда лекарства пытаются передать с материковой части Украины.

Также он пожаловался о том, что на границе "шманают" и пропускают лишь ограниченное количество граждан.

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