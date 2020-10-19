Пьяные бегали голыми: поезд Киев-Львов остановили из-за шумных девушек

Буйных девушек высадили из поезда / УНИАН

Поезд сообщением Киев-Львов пришлось остановить из-за двух неадекватных девушек, которые в нетрезвом состоянии пили, курили и бегали по вагону без одежды.

"Поезд "Львов — Киев" взбудоражили два малолетних лица — 17 и 19 лет. Девушки буянили от самого Львова — бухали, слушали музыку, кричали, бегали голые по вагону, курили прямо в вагоне, не учитывали на замечания", – сообщает ресурс Киев Оперативный.

По словам очевидцев, девушки устроили такой масштабный дебош, что соседние купе переселили в другой вагон. Они грубили сотрудникам охраны железной дороги, отказывались выполнять требования полиции, использовали ненормативную лексику и неприличные жесты.

"Всему приходит конец, а потому на станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить неадекватных девушек. Сами сходить они не захотели, а потому пришлось им помочь", – сказано в сообщении.

Позже стало известно, что с нарушительницами провели продолжительную беседу и отпустили без составления протокола. О происшествии сообщили родителям.