Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущения

Мария Николишин
25 ноября 2025, 14:01
660
Многие украинцы сказали, что это неуместно в контексте трагической истории 1932-33 годов.
'Пять колосков': новое украшение известного бренда вызвало волну возмущения
Елочные украшения в форме колосков / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Украинский бренд представил елочные украшения "Пять колосков пшеницы"
  • Украинцы считают это неуместным в контексте трагической истории 1932-33 годов

Украинский бренд Bevza представил новую лимитированную серию елочных украшений под названием "Пять колосков пшеницы". Их презентация состоялась за несколько дней до Дня памяти жертв Голодомора и это вызвало возмущение и споры в сети, пишет 1+1.

Известно, что в набор входили пять колосков - четыре золотых и один черный, будто сожженный. Многие пользователи сказали, что это неуместно в контексте трагической истории 1932-33 годов. Ведь именно тогда, по "закону о пяти колосках", советская власть осудила более 54 тысяч украинцев за попытки собрать зерно на поле.

видео дня

Дискуссия в соцсетях мгновенно получила огласку. Одни назвали такие украшения надругательством над памятью жертв Голодомора, другие - попыткой напомнить миру о боли прошлого.

В частности, генеральный директор Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак написала:

"Этот закон - ужасная трагедия, масштаб которой мы до сих пор не до конца можем осознать. Людей обрекали на смерть лишь за несколько подобранных колосков. Это выглядит как, ну, как какое-то издевательство".

Что об этом думают эксперты

Исследовательница гастрономической культуры Елена Брайченко в эфире "Сніданку з 1+1" объяснила, что такая реакция общества - естественная.

"Почти 70 лет тема Голодомора была запрещена. Поэтому общество остро реагирует на все, что кажется неуважительным. Проблема не в самих колосках, а в названии, которое стало триггером", - подчеркнула она.

Реакция дизайнера на скандал

В то же время, основательница бренда Bevza Светлана Бевза отреагировала на критику и сказала, что смысл коллекции заключается в чествовании силы украинцев.

"Смысл, вложенный в создание данных украшений - это, прежде всего, уважение силе к выживанию украинского народа, память о каждом украинце, кто не встретит больше Рождество. Напоминание о том, через что прошли предыдущие поколения и какую цену мы платим сейчас ради рождественских елок, ради сохранения украинских символов. И колоски одни из символов этой борьбы. Мы говорим с миром символами. Мой дедушка Василий, который родился в 1918 году, рассказывал о ценности колосков, о силе семьи, учил любить Украину. Все, что я создаю в Bevza - моя личная история о любви", - подчеркнула она.

Стоит добавить, что на фоне критики бренд удалил рекламный пост о продаже этих елочных украшений из соцсетей.

Скандал из-за елочных украшений в форме колосков - видео:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Голодомор
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

13:23Украина
Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

13:13Украина
Путин повторил ошибку Гитлера, война закончится победой Украины в 2027-2028 годах – Дикий

Путин повторил ошибку Гитлера, война закончится победой Украины в 2027-2028 годах – Дикий

13:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Последние новости

14:21

"Мы проиграем": раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией

14:15

Сложный тест на IQ для гениев: найдите пять арбузов без косточек за 15 секунд

14:11

Не стоят рисков: какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки

14:01

"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущенияВидео

13:32

Вкуснота за считанные минуты: шедевральный рецепт домашней шаурмы

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
13:29

"Не взяла трубку": Джамала и Jerry Heil высмеяли заявление MELOVINа

13:23

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

13:13

Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

13:00

Путин повторил ошибку Гитлера, война закончится победой Украины в 2027-2028 годах – Дикий

Реклама
12:48

Ожидайте сильный ветер и похолодание: когда Украину покинет теплая погода

12:20

"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

12:16

"Четкий план": Jerry Heil удивила целью возвращения на Нацотбор Евровидения

12:10

"Трампу глубоко наплевать": появился тревожный сценарий завершения войны

12:06

Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

11:43

Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответВидео

11:40

Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин

11:36

"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

11:32

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

11:23

Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

11:06

Переговоры Украины и США по мирному соглашению: у Путина сделали заявлениеВидео

Реклама
11:05

Трамп и Зеленский на пороге решающих переговоров по мирному плану - СМИ

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

09:26

Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничеммнение

09:07

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревогиВидео

09:02

Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялисьВидео

08:59

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

08:55

Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

08:16

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

08:10

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФФото

07:10

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

Реклама
06:56

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены домаФото

06:17

28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборымнение

06:00

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

05:44

На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет

05:10

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять