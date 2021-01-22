УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей

22 января 2021, 14:52
Прослушать новость
Остановить

Погибшие находились на втором этаже и были маломобильными.

пожар, харьков
В Харькове сгорел нелегальный дом для престарелых / Фейсбук И.Венедиктовой

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой назвал причину, почему не удалось спасти 15 человек во время тушения пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове.

Погибшие находились на втором этаже и были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами, в то же время огонь распространялся очень быстро, сообщил он главе государства Владимиру Зеленскому во время осмотра места трагедии, передает пресс-служба Офиса президента.

"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?", - спросил президент.

На это Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально, за их содержание платили родственники.

Президент также кратко пообщался с местными жителями, живущими по соседству со сгоревшим домом. Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом и какие шаги пытались предпринять для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях.

Что известно о состоянии спасенных из пожара

Четверо пострадавших при пожаре в доме престарелых в Харькове находятся в удовлетворительном состоянии, еще один - в стабильно тяжелом, сообщили Укринформу, в пресс-службе Харьковского горсовета.

Читайте такжеСмертельный пожар в Харькове: эксперт назвал главную причину трагедииОдин пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова. В горсовете отметили, что речь идет о "мужчине после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела". Сейчас его состояние стабильно тяжелое, но мужчина в сознании, общается с врачами.

Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение второй больницы, в пятницу будет переведен в хоспис.

Сообщается, что угрозу отравления газом снялу и приняли все меры. Сейчас идет оформление документов для перевода в другое заведение.

Пожар в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
новости Харькова дом престарелых Сергей Яровой пожар в Харькове
Сейчас вы просматриваете новость «Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Языковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работуЯзыковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работу Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуациюИсчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцевУ Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев "Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Убийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлуУбийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлу
Следующий материал

Последние новости

15:25
Подключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата"
15:13
Кравчук высказался о поездке в Крым
15:13
Названы 5 продуктов, которые отбеливают зубы Видео
14:57
Ливни и снегопады: синоптики рассказали о приближающемся похолодании в Украине Видео
14:53
Куча ран на теле: в Тернополе в школьника пальнули из дробовика
Реклама
14:52
Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей Видео
14:50
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и проблемы из-за злых языков Видео
14:49
Макгрегор - Порье: дата боя, где смотреть и кто фаворит
14:39
Общий траур и рынок соцуслуг: что Зеленский наобещал в Харькове Видео
14:35
В сервисе Steam можно приобрести первый месяц подписки EA Play за 26 грн – благодаря скидке в 80%
14:35
Мать Давы высказалась про Ольгу Бузову Видео
14:23
"Красная зона" по коронавирусу: в Минздраве добавили две страны
14:21
"Всегда отмажет": украинские курсантки "зажгли" с российским копом Видео
14:07
Как исправить осанку: упражнения для ровной спины Видео
14:06
У Путина одобрили ядерную сделку с США: названо условие России Видео
13:58
"Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты Видео
13:44
Вышел трейлер атмосферного хоррора The Medium от автора синематиков "Ведьмака" Видео
13:44
Что будут колоть украинцам: появились результаты испытаний вакцины КНР от COVID-19 Видео
13:38
Кети Топурия стала мамой и показала трогательное фото сына
13:36
До +12 и серьезная опасность: синоптик составила прогноз для Украины на выходные Видео
Реклама
13:19
Антипутинские хэштеги в TikTok перед протестами набрали миллиард кликов
13:09
Ради их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидии Видео
13:03
Как завязать бант: лучшие способы Видео
12:58
Время создать свою величайшую межзвёздную цивилизацию – в Epic Games Store новая бесплатная игра Видео
12:57
НВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престолов
12:51
Статус украинского языка в Евросоюзе: языковой омбудсмен раскрыл новые планы Украины Видео
12:36
Киевлянам светит вакцинация от коронавируса: названо число счастливчиков Видео
12:34
"Про дворец Путина посмотреть": в РФ предложили альтернативы митингу Навального Видео
12:27
Ходячие мертвецы 10 сезон 17 серия - что показали в трейлере Видео
12:18
Расследование о "дворце Путина": Песков сказал, пользуется ли президент скандальным особняком Видео
12:13
Итоги презентации Resident Evil 8: дата выхода, демо для PS5, трейлер, геймплей Видео
12:09
Самоподжог в центре Минска: мужчина получил ожоги более 50% тела Видео
12:00
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
11:48
Адель разводится с мужем после двух лет разрыва
11:29
Умерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5 Видео
11:29
В Киеве отметелили сотрудников Радио Свобода: СМИ узнали причину
11:20
Пробили череп, поломали кости: появилась реакция Киева на избиение 14-летнего украинца в Париже Видео
10:58
Переход "устал": в "трубе" на Майдане в Киеве рухнул потолок Видео
10:36
Когда в Украине ослабнет эпидемия COVID-19: Степанов назвал сроки Видео
10:35
Трагедия в Харькове: генпрокурор раскрыла три основные версии пожара Видео
Реклама
10:27
Эксперт объяснил, почему Украине нужны поставки газа из РФ Видео
10:20
Украинизация еще ни разу не сработала, но мы снова наступаем на эти грабли мнение
10:02
Популярный способ борьбы с температурой назвали мифом Видео
09:57
Погода на сегодня: в Киеве объявили первый уровень опасности Видео
09:43
Карантин в Украине после 24 января: Степанов объяснил ситуацию Видео
09:34
Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном Видео
09:17
Зеленский в День Соборности процитировал универсал об объединении УНР и ЗУНР Видео
08:32
Дворец грязи, или В чем большая ошибка Навального с фильмом про Путина мнение
08:31
День Соборности Украины 2021: картинки, любопытные факты и приметы Фото Видео
08:23
СМИ узнали о планах Байдена по ядерной сделке с Россией
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять