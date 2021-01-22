Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей

В Харькове сгорел нелегальный дом для престарелых / Фейсбук И.Венедиктовой

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой назвал причину, почему не удалось спасти 15 человек во время тушения пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове.

Погибшие находились на втором этаже и были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами, в то же время огонь распространялся очень быстро, сообщил он главе государства Владимиру Зеленскому во время осмотра места трагедии, передает пресс-служба Офиса президента.

"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?", - спросил президент.

На это Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально, за их содержание платили родственники.

Президент также кратко пообщался с местными жителями, живущими по соседству со сгоревшим домом. Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом и какие шаги пытались предпринять для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях.

Что известно о состоянии спасенных из пожара

Четверо пострадавших при пожаре в доме престарелых в Харькове находятся в удовлетворительном состоянии, еще один - в стабильно тяжелом, сообщили Укринформу, в пресс-службе Харьковского горсовета.

Читайте такжеСмертельный пожар в Харькове: эксперт назвал главную причину трагедииОдин пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова. В горсовете отметили, что речь идет о "мужчине после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела". Сейчас его состояние стабильно тяжелое, но мужчина в сознании, общается с врачами.

Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение второй больницы, в пятницу будет переведен в хоспис.

Сообщается, что угрозу отравления газом снялу и приняли все меры. Сейчас идет оформление документов для перевода в другое заведение.

Пожар в Харькове: