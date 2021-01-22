Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей

Погибшие находились на втором этаже и были маломобильными.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой назвал причину, почему не удалось спасти 15 человек во время тушения пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове.
Погибшие находились на втором этаже и были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами, в то же время огонь распространялся очень быстро, сообщил он главе государства Владимиру Зеленскому во время осмотра места трагедии, передает пресс-служба Офиса президента.
"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?", - спросил президент.
На это Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально, за их содержание платили родственники.
Президент также кратко пообщался с местными жителями, живущими по соседству со сгоревшим домом. Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом и какие шаги пытались предпринять для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях.
Что известно о состоянии спасенных из пожара
Четверо пострадавших при пожаре в доме престарелых в Харькове находятся в удовлетворительном состоянии, еще один - в стабильно тяжелом, сообщили Укринформу, в пресс-службе Харьковского горсовета.
Читайте такжеСмертельный пожар в Харькове: эксперт назвал главную причину трагедииОдин пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова. В горсовете отметили, что речь идет о "мужчине после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела". Сейчас его состояние стабильно тяжелое, но мужчина в сознании, общается с врачами.
Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение второй больницы, в пятницу будет переведен в хоспис.
Сообщается, что угрозу отравления газом снялу и приняли все меры. Сейчас идет оформление документов для перевода в другое заведение.
Пожар в Харькове:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.