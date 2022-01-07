Пытались лечиться сами: во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семья

Во Львовской области коронавирус убил целую семью / Фото Reuters

Во Львовской области в городе Сосновка от коронавируса погибла целая семья. Сначала 25 декабря болезнь унесла жизнь 78-летней женщины, которая работала в больнице медсестрой.

После этого на Новый год, 1 января, ушел из жизни 80-летний глава семейства, сообщает "Нео Радио Червоноград".

Еще через несколько дней, 3 января, умерла их 46-летняя дочь.

Отмечается, что семья заболела COVID-19 в декабре. Впоследствии все члены семьи попали в больницу, однако медикам уже не удалось их спасти. Люди до госпитализации некоторое время лечились дома.

"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и повернуть назад очень трудно... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а далее на аппарат искусственной вентиляции легких. И вывести из такого состояния очень трудно", – отметил директор КНП "Сокальская центральная больница" Роман Швед.

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Напомним, в Новояворовской больнице во Львовской области от коронавируса в один день умерла супружеская пара. Супруги месяц пробыли в реанимации, но медики так и не смогли их спасти.

Ранее в Верховной Раде спрогнозировали термины новой волны COVID-19 и назвали условие отмены карантина. Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о том, что по различным прогнозам новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января – в начале или в середине февраля 2022 года.

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