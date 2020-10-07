Пытки и травля газом: в ООН рассказали о зверствах боевиков на Донбассе

Прокуратура открыла производство из-за пыток на Донбассе / news.dn.ua

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство из-за пыток боевиков в ОРДЛО по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине".

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генерального прокурора Украины.

Правоохранители установили жителей Луганска и области, которые пострадали от противоправных действий оккупантов.

В сообщении отметили, что представители "министерства государственной безопасности" и "министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемые оккупационной администрацией РФ, незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" с СБУ.

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Гражданское население подвергают пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа в туалет. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают им физической расправой.

"Указанные преступные действия прямо запрещены ст. 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормами международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами", – подчеркнули в прокуратуре.

Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям 3 управления ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Максимальное наказание за указанное уголовное преступление – 12 лет лишения свободы.

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