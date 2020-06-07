Новая волна мошенников: заробитчан предупредили об активности аферистов

Заробитчане / УНИАН

После того, как страны Европы понемногу открывают границы после коронавирусного карантина, в Украине активизировались аферисты, которые пытаются нажиться на заробитчанах.

Такие схемы мошенники проворачивают, рассчитывая на невнимательность и наивность украинцев, сообщает портал Обозреватель.

"Объявление нашли на одном из известных сайтов. Был заказан автобус с киевской фирмы. В Житомире на автовокзале в автобус зашел мужчина, который назвался именем, как указано было в объявлении. Попросил всех сдать по 140 евро - якобы на решения вопроса с пересечением границы. Затем сказал, что нужно отлучиться на несколько минут, и больше не вернулся. Его телефон был отключен. Через два часа люди вызвали полицию", ‒ прокомментировала журналистов спикер управления Национальной полиции по Львовской области Алла Ващенко.

Читайте такжеПольша дала украинским заробитчанам карантинные льготыДовольно часто аферисты обещают устроить украинцев на работу в странах со сложным визовым режимом ‒ в Великобритании или Нидерландах. По словам специалистов, это практически стопроцентный показатель обмана.

Кроме того, мошенники часто предлагают украинцам устроиться на работу в Европе через нелегальные компании.

"Не платите за трудоустройство! Платить фирме должны работодатели, а не вы", ‒ заявил руководитель Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Чехии фермеры обеспокоены ситуацией с урожаем, который может полностью пропасть по причине отсутствия украинских заробитчан, которые утратили возможность приехать на сезонные заработки в связи с пандемией Covid-19. Причем некоторые чешские аграрии уже объявили в связи с этим о своем банкротстве.